Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи

Алтайский край в 2021 году бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре губернатор региона обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском, рассказали amic.ru в краевом Минтрансе.

Ведомство и администрация двух городов направят в Москву специалистов, которые выберут трамваи. После поездки начнется процесс передачи подвижного состава, который включает в себя ряд технических осмотров, а также непосредственно доставку. Выход трамваев на линию ожидается в 2021 году.

Как пояснили в Минтрансе, ввод дополнительных вагонов в Бийске и Барнауле существенно сократит время ожидания пассажиров на остановках и обеспечит комфортным проездом, что особенно значимо в часы пик.

За последние годы в столице страны полностью обновили подвижной состав общественного транспорта. Все трамваи старше 10 лет были списаны и распределены в другие города России, где нет возможности тратить десятки, а то и сотни миллиардов на покупку автобусов и трамваев. Алтайский край стал одним из многих регионов, куда при Сергее Собянине направили списанные трамваи. Общественный транспорт Барнаула и Бийска находится в последние годы в ужасном состоянии. Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%. В последний раз новые вагоны покупали семь лет назад. Троллейбусный парк не обновлялся и вовсе 10 лет. Для того чтобы обновлять технику, по словам перевозчиков, необходимо повышать тариф, а также помощь государства.

Ранее Министерство транспорта Алтайского края вновь подало заявку для участия в нацпроекте по обновлению подвижного состава общественного транспорта для Барнаула и Бийска. В прошлом году двум городам отказали в выделении денег на эти цели. Власти надеются, что алтайские города со второй попытки получат средства на покупку новых трамваем и троллейбусов, однако шансы не велики. Необходимо, чтобы города соответствовали определенным критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее. Бийск и Барнаул достижениями по этим показателям похвастаться не могут.