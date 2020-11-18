Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи

Алтайский край в 2021 году бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре губернатор региона обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском, рассказали amic.ru в краевом Минтрансе.
Ведомство и администрация двух городов направят в Москву специалистов, которые выберут трамваи. После поездки начнется процесс передачи подвижного состава, который включает в себя ряд технических осмотров, а также непосредственно доставку. Выход трамваев на линию ожидается в 2021 году.
Как пояснили в Минтрансе, ввод дополнительных вагонов в Бийске и Барнауле существенно сократит время ожидания пассажиров на остановках и обеспечит комфортным проездом, что особенно значимо в часы пик.
За последние годы в столице страны полностью обновили подвижной состав общественного транспорта. Все трамваи старше 10 лет были списаны и распределены в другие города России, где нет возможности тратить десятки, а то и сотни миллиардов на покупку автобусов и трамваев. Алтайский край стал одним из многих регионов, куда при Сергее Собянине направили списанные трамваи. Общественный транспорт Барнаула и Бийска находится в последние годы в ужасном состоянии. Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%. В последний раз новые вагоны покупали семь лет назад. Троллейбусный парк не обновлялся и вовсе 10 лет. Для того чтобы обновлять технику, по словам перевозчиков, необходимо повышать тариф, а также помощь государства.
Ранее Министерство транспорта Алтайского края вновь подало заявку для участия в нацпроекте по обновлению подвижного состава общественного транспорта для Барнаула и Бийска. В прошлом году двум городам отказали в выделении денег на эти цели. Власти надеются, что алтайские города со второй попытки получат средства на покупку новых трамваем и троллейбусов, однако шансы не велики. Необходимо, чтобы города соответствовали определенным критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее. Бийск и Барнаул достижениями по этим показателям похвастаться не могут.
Комментарии
С барского плеча...
НИЗКИЙ поклон от холопов БАРИНУ!!!
Надеюсь нашему губернатору за такое достанется списанный служебный автомобиль собянина, а не новый с салона.
Все нормально. Младший братик должен донашивать штанишки за старшим. Не выбрасывать же добро
Посмотрите на старые отремонтированные трамваи с Европы которые по цене металлолома купили, а списали кучу денег, плюс на ремонт ещё кучу. На них без слёз смотреть нельзя.
Младший братик должен донашивать штанишки за старшим.
А деньги с зарплаты он должен старшему отдавать? Да и не староваты штанишки? Сколько этим Tatra Т3 лет?
Типичные хозяйственные отношения времён Совка. Очередная кодла жуликов вернула времена тотального блата и коррумпированного распределения бюджетных средств, гос.имущества и управленческих полномочий.
18.11.2020 17:35
- гость -
Надеюсь нашему губернатору за такое достанется списанный служебный автомобиль собянина, а не новый с салона.
............
идея отличная! Мерседесы s-класса хороши и престижны даже после 10-15 лет эксплуатации
У нас и так Татра Т3 вечный трамвай, вот уроды
Новости смехдержавы. Столица раздаривает свои гнилушки по всей стране, поскольку остальные города не могут себе позволить производить закупки общественного транспорта от слова совсем.
В Барнауле поездят лет тридцать а там можно и Бийску передать
Мне кажется трамвайные линии в Бийске и Барнауле отличаются по ширине