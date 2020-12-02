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Банк России анонсировал создание цифрового рубля

, ИА "Амител"
Центробанк будет эмитировать валюту единолично
Фото: creditpower.ru

Фото: creditpower.ru

ЦБ работает над созданием платформы цифрового рубля, рассказал "Известиям" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"С точки зрения технологии – это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России, – уточнил Заботкин. – При этом банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами".

По его словам, эмитировать цифровой рубль будет только Центробанк. Как именно он планирует взаимодействовать с остальными участниками рынка при распределении этой валюты, пока неизвестно. Есть несколько возможных моделей и Банку России предстоит определить, какая из них наиболее эффективна.

Ранее amic.ru писал, что Центральный банк продлил срок перевода пенсионеров на карты платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года. Изначально перевести пенсии на национальную платежную карту планировалось до 1 июля текущего года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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