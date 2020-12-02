Власти обсудят с чиновниками РФС проблему возможных "договорняков" в "Динамо-Барнаул"

Власти Алтайского края намерены обсудить с сотрудниками Российского футбольного союза скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг ФК "Динамо-Барнаул". Напомним, некоторых игроков клуба подозревают в ставках против собственной команды.

"Мы за чистый и честный спорт. Ставки, алкоголь и допинг – не те игры, в которые мы будем играть. Мы разберемся в этой ситуации: на следующей неделе у нас состоится встреча с коллегами из РФС. Эта ситуация больше, чем ситуация одного клуба. Сигнал не первый и надо разобраться", – заявил в ходе онлайн-брифинга 2 декабря министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Как уже сообщал amic.ru, ранее по поручению Перфильева началась проверка информации, распространяющейся в Сети. Согласно ей, несколько футболистов "Динамо-Барнаул", а также тренер Александр Суровцев якобы сделали ставки у букмекеров против своей команды в матчах с челнинским "КамАЗом" и ульяновской "Волгой".

Напомним, согласно регламенту РФС, игрокам и членам тренерских штабов профессиональных команд запрещено играть на тотализаторе.