Власти обсудят с чиновниками РФС проблему возможных "договорняков" в "Динамо-Барнаул"

Власти Алтайского края намерены обсудить с сотрудниками Российского футбольного союза скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг ФК "Динамо-Барнаул". Напомним, некоторых игроков клуба подозревают в ставках против собственной команды.
"Мы за чистый и честный спорт. Ставки, алкоголь и допинг – не те игры, в которые мы будем играть. Мы разберемся в этой ситуации: на следующей неделе у нас состоится встреча с коллегами из РФС. Эта ситуация больше, чем ситуация одного клуба. Сигнал не первый и надо разобраться", – заявил в ходе онлайн-брифинга 2 декабря министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
Как уже сообщал amic.ru, ранее по поручению Перфильева началась проверка информации, распространяющейся в Сети. Согласно ей, несколько футболистов "Динамо-Барнаул", а также тренер Александр Суровцев якобы сделали ставки у букмекеров против своей команды в матчах с челнинским "КамАЗом" и ульяновской "Волгой".
Напомним, согласно регламенту РФС, игрокам и членам тренерских штабов профессиональных команд запрещено играть на тотализаторе.
Комментарии
Кто бы говорил? Неподкупные и честные чиновники?
А почему помалкивает краевая федерация футбола?!
игры против КамАЗа и Волги Динамо выиграло. Не совсем понятен смысл действий игроков Динамо. Поставили против своей команды и побежали обыгрывать явных фаворитов
А что вы хотели? Расплодили тотализаторы и букмекерские конторы, реклама этой гадости в ящике беспросветная, вот и результат!
Не удивлюсь, если вчера Локомотив слил игру австриякам, бизнес и ничего личного!
Вообще русский футбол загнали в глубокую ж... Понятно кто, без комментариев!
Суровцева не второй раз ловят ,?
Деньги не пахнут. Кто как может так и зарабатывает.
2.12.2020 12:21
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Согласен. Тоже не вкурил тему. Указывают именно на эти матчи