100-летний ветеран ВОВ умер в Алтайском крае

1 декабря в Камне-на-Оби ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Козырев. Об этом сообщают "Каменские известия". 14 ноября он отпраздновал 100-летний юбилей.

Иван Козырев родился в 1920 году в селе Поперечном. Прошел долгий путь в составе советских войск. Участвовал в освобождении Европы и битве на Курской дуге. Был единственным участником Сталинградской битвы, проживавшим в Камне-на-Оби.

После войны долгие годы работал ветеринаром в колхозе. Ветеран труда.

Ранее amic.ru писал, что в публичном доступе появился документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов Алтайского края. Фильм состоит из нескольких новелл. В нем ветераны Алтайского края Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны.