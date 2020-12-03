Более 460 жителей Алтайского края заработали свыше 5 млн рублей в год

Свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышенной налоговой ставке для "богатых" россиян. Об этом стало известно 23 ноября. Согласно документу, человек, доходы которого превышают 5 миллионов рублей в год, будет отчислять в бюджет 15%. Деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

"Тем, кто сомневается в целевом использовании этих средств, могу сказать, что уже лет восемь нет проблем с тем, чтобы "пометить" деньги. При формировании бюджета видно, куда пошла каждая копейка", – цитирует "Алтайская правда" руководителя УФНС России по Алтайскому краю Юрия Куриленко.

Добавим, что, по предварительным расчетам, в результате внедрения нового закона российский бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей налогов в 2021 году, 64 млрд – в 2022 году и 68,5 млрд – в 2023-м.