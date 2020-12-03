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Автомобиль выловили со дна озера в Алтайском крае. Видео

, ИА "Амител"
Кому принадлежит машина, пока неизвестно

На озере неподалеку от одного из сел Каменского района прошла операция по поднятию со дна водоема иномарки. Автомобиль имеет механические повреждения.

Как пишут "Каменские известия", озеро находится рядом с трассой Барнаул – Камень-на-Оби. Сколько машина пролежала в воде и кому она принадлежит, на данный момент неизвестно. Полиция проводит проверку.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае осудят 17-летнего подростка, из-за которого в Хабарском районе утонул его сверстник. Установлено, что юный водитель с друзьями распивал спиртное в салоне автомобиля на берегу реки Бурла. В какой-то момент машина покатилась и сорвалась в воду. Один из молодых людей не смог выбраться наружу и погиб.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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