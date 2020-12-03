В Алтайском крае за хранение наркотиков будут судить подростка

17-летний житель Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в октябре 2020 года парень собрал марихуану и высушил ее. На момент задержания у него нашли не менее 370 граммов наркотика, что является крупным размером.

Во время следствия юноша признал свою вину и пояснил, что собирал растение для личного употребления. Уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере" направили в суд.