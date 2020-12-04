Россиянам рассказали, когда восстановятся их доходы

Восстановление реальных располагаемых доходов россиян (т.е. денежные доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) ожидается только к 2022 году. Такой прогноз дала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

По ее словам, в нынешнем году реальные располагаемые доходы россиян упали сразу на 5%. В 2021 стоит ждать восстановления на 2%. Причем это оптимистичный прогноз, потому что предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет. Процесс будет тормозить подавленная экономическая активность, пишет РБК.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае каждый пятый трудящийся (19,4%) зарабатывает менее 15 тысяч рублей.