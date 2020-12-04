Россиянам рассказали, когда восстановятся их доходы

Восстановление реальных располагаемых доходов россиян (т.е. денежные доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) ожидается только к 2022 году. Такой прогноз дала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
По ее словам, в нынешнем году реальные располагаемые доходы россиян упали сразу на 5%. В 2021 стоит ждать восстановления на 2%. Причем это оптимистичный прогноз, потому что предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет. Процесс будет тормозить подавленная экономическая активность, пишет РБК.
Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае каждый пятый трудящийся (19,4%) зарабатывает менее 15 тысяч рублей.
Комментарии
Пока режим не снесут рост доходов будет только у очень ограниченного круга граждан.
Всесоюзный диктор изложил перспективы народа. Но диктор ни за что не отвечает
Диктатор
Восстановление реальных располагаемых доходов россиян (т.е. денежные доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) ожидается только к 2020 году.
Меньше чем через месяц 2020 год закончится, а доходы только снизились.
сказки на ночь, опять рассказали россиянам
Страна утратила последние советские технологии из-за их устаревания.
Ничего не может производить сама в полном цикле производства.
Идёт массовая деградация промышленности и агония науки.
И при этом массово теряет рынки сбыта как углеводородная сырьевая колония.
О каких доходах вообще речь?
кто такая наталия орлова и откуда ей известно про доходность?
Чего вы там сносить собираетесь?
Лично вам Путин мешает деньги зарабатывать?
Ну тогда вас еже наверное по ТВ ни раз показывали?
Коммунизма не наелись?
Или чего вы там ещё хотите?
На завод ходить, чтобы пива попить и стащить что ни будь, а вам бы квартиру выдали?
Крнкретно чем и кому из вас власть мешает желаемый доход получать??
Конкретно только!!!
массово теряет рынки сбыта как углеводородная сырьевая колония
Так сами виноваты! Когда ботоксный решил поставить на колени Украину перекрыв им газ, в европейских странах серьёзно призадумались у кого лучше покупать газ.
Чего вы там сносить собираетесь?
Лично вам Путин мешает деньги зарабатывать?
Ну тогда вас еже наверное по ТВ ни раз показывали?
Коммунизма не наелись?
Или чего вы там ещё хотите?
На завод ходить, чтобы пива попить и стащить что ни будь, а вам бы квартиру выдали?
Крнкретно чем и кому из вас власть мешает желаемый доход получать??
Конкретно только!!!
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Пример типичного демагога.
4.12.2020 12:24
- гость -
А скажите что вчера обсуждали вот эти граждане на заседании координационного совета предпринимателей Барнаула в мэрии. Неужто, какие-то проблемы? Вот так дела!..
4.12.2020 12:37
Алексей
Тогда вы типичный Овен