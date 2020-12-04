Повседневные товары в России подорожали на 14% за год

Цены на многие повседневные товары за год выросли на 14% из-за курса валют. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

В список подорожавших товаров вошли мясо, рыба, яйца, вареная колбаса. Помимо продуктов, цены выросли на обувь, одежду, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства гигиены.

"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ретейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы", – рассказал исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.

Ранее amic.ru писал о том, что из-за низкого улова лососевых на Камчатке в России почти на треть выросли цены на красную икру. Помимо скудного улова, на подорожание повлиял и серый сегмент рынка.