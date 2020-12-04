Повседневные товары в России подорожали на 14% за год

Цены на многие повседневные товары за год выросли на 14% из-за курса валют. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
В список подорожавших товаров вошли мясо, рыба, яйца, вареная колбаса. Помимо продуктов, цены выросли на обувь, одежду, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства гигиены.
"В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ретейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы", – рассказал исполнительный директор "Ромира" Инна Караева.
Ранее amic.ru писал о том, что из-за низкого улова лососевых на Камчатке в России почти на треть выросли цены на красную икру. Помимо скудного улова, на подорожание повлиял и серый сегмент рынка.
Комментарии
Официальная инфляция всё равно 3-5% скажут.
" выросли на 14% из-за курса валют .. .. В список подорожавших товаров вошли мясо, рыба, яйца, вареная колбаса"
Доллар +19%
Мясо, Рыба, Яйца - +14%
Нефть упала в 1.5 раза
Бензин вырос.
2) покупатель искренне верит что инфляция всего 10% в год
3) ВСЁ это смело можно распространить на все другие продукты
добавлю:
проходит ещё год - никакой колбасы нет. Муляж колбасы из гoвна и опилок (гoвнo тоже дорожает) за 280р становится деликатесом и берут её только на Новый Год и День Милиции
Ъ с ним - добавлю ещё
проходит ещё один год.
гoвнo даже не в виде колбасы а в виде гoвна тоже непозволительная роскошь.
По телевизору рассказывают что колбаса это вредно, и вообще социальный конструкт навязанный западом. а наше всё это лебеда и щи из крапивы
Короче - главное в этом треде: вот так получаются красивые цифры инфляции 10% в год. это лживая цифра потому что она не учитывает сегменты. Это примерно как взять мерседес S класса за 8 миллионов рублей и на следующий год сравнивать с Е классом за 9 миллионов рублей
15:25
-меcный-
и щи из крапивы
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Я бы ща зелёного борща навернул пару тарелочек.