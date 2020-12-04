В барнаульский зоопарк привезли шестилетнюю тигрицу

Сотрудники барнаульского зоопарка в социальных сетях рассказали о том, что их семья пополнилась тигрицей Фифочкой. Она будет жить вместе с Маяком.
Тигрице шесть лет, а привезли ее из Казанского цирка.
"Вместе с ней некоторое время у нас погостит её друг детства Мартин. Котята находятся у нас всего час, а мы уже влюблены в них бесконечно. Познакомиться с ними можно уже сейчас. Живут они временно в Глашином новом вольере на новой территории". — говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что деревянные скульптуры медведей, размещенные на пересечении улицы Георгиева и Павловского тракта в Барнауле, теперь соблюдают масочный режим. Руководители зоопарка "Лесная сказка" надели на них средства защиты, призывая горожан соблюдать противоэпидемические меры.
Комментарии
Клетка маленькая. Звуки как в аду. Ролик даже мне слух режет. Все-таки "деткам в клетке" можно только посочувствовать..
4.12.2020 18:57
- гость -
Это только малая часть вольера - та, где домик для сна. Есть и вторая, гораздо более просторная часть.