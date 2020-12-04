Самый молодой депутат АКЗС возглавил правовой комитет АКЗС

Наиболее молодой депутат АКЗС единоросс Денис Голобородько назначен исполняющим обязанности правового комитета регионального парламента.

Пост освободился после назначения Андрея Осипова новым бизнес-омбудсменом Алтайского края.

Как ранее писал amic.ru, вопрос о назначении Осипова рассмотрели его коллеги по АКЗС на сессии 27 ноября.

Предложенную кандидатуру поддержали 57 человек, против оказался всего один депутат. Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей будет работать на этой должности пять лет.

На том же заседании приняли решение и о преемнике Осипова. Согласно вердикту коллег, обязанности будет исполнять Денис Голобородько.