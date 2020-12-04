Трамвай врезался в легковушку в Барнауле

Вечером 4 декабря в Барнауле столкнулись трамвай и легковой автомобиль. ДТП произошло на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова.

Фото с места аварии опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что электротранспорт протаранил боковую часть "Нивы".

По словам очевидцев, столкновение временно заблокировало движение по трамвайным путям на указанном участке.

Ранее amic.ru писал, что два трамвая столкнулись в Барнауле. ДТП произошло в районе депо № 3.