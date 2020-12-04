Самолет дважды пытался вылететь из Толмачево, но возвращался из-за датчика

Следователи проводят проверку по факту инцидента с грузовым самолетом Boeing-747-800, который должен был вылететь в Чжанчжоу, но дважды вернулся из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о неисправности.

Как сообщили amic.ru в Западно-Сибирском СУТ СК России, первая попытка вылета была 3 декабря около 23:00. На борту было четверо членов экипажа и 118 тонн груза.

"В 23 часа 50 минут самолет осуществил возврат в аэропорт Новосибирска в связи со срабатыванием датчика, сигнализирующего о неуборке правой основной стойки шасси, – уточнили в ведомстве. – Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту".

Вторая попытка была совершена 4 декабря в 11:17 и завершилась тем же исходом из-за срабатывания того же датчика.

Инцидент проверяют на признаки преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее amic.ru писал о другом ЧП в Толмачево. 13 ноября грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке. На борту было 14 человек. Никто не пострадал. Однако сам самолет получил повреждения – частично разрушены шасси и крылья.

Позднее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.