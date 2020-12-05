Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

Как сообщает пресс-служба Кремля, таким образом власти решили добиться "достижения целей устойчивого развития". Сам Чубайс отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", – написал он на своей странице в Facebook.

Как пишет РИА Новости, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рассчитывают на сотрудничество с Чубайсом.

Напомним, что 3 декабря на сайте кабмина появилась информация о том, что правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова.