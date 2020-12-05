Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
Как сообщает пресс-служба Кремля, таким образом власти решили добиться "достижения целей устойчивого развития". Сам Чубайс отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.
"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", – написал он на своей странице в Facebook.
Как пишет РИА Новости, официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рассчитывают на сотрудничество с Чубайсом.
Напомним, что 3 декабря на сайте кабмина появилась информация о том, что правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова.
Комментарии
Уничтожил экономику страны, за это казнить мало. До Чубайса ВВП страны составлял 20% мирового, сейчас в 10 раз меньше, только 2 %.
5.12.2020 09:49
- гость -
Это когда у России было 20 % ВВП.? При царе Николае?
Теперь Чубайс будет практически жить за границей в лучших отелях и за счет государства российского (за наш счет). И всё у него в полном шоколаде. Он умеет пудрить мозги, создавать видимость, излучать уверенность и вселять надежды. Теперь на западных ушах всегда будет свежая российская лапша.
5.12.2020 09:49
- гость -
"Уничтожил экономику страны"
Всё зависит от того, как преподать!
Помните в мультике- " А много ль корова дает молока?!"
Наше мнение - " да мы молока не видали пока..."
Мнение правящей элиты - " Не выдоишь за день — устанет рука"
Вот так 30 лет и доят!
он с березой и танькой ельциной посадили бункерного на царство. за это ему плюшки. а вот брат его либерал лучше намного и пыню не любит!
«Одна мечта все краше и милей,
Одну надежду люди не утратили,
Что волки превратятся в журавлей,
И клином улетят к Е*бене матери!» И. Губерман
Нанобездельник
Это когда у России было 20 % ВВП.?
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Цитирую Зюганова:
Мы до 1991 года производили 20% мировой промышленной продукции — сейчас сползли до 2%. Мы производили 26% электроники — сейчас даже для военных изделий закупаем элементную базу за рубежом. Производили более четверти мирового объема электротехнической продукции, 15 авиационных заводов СССР выпускали 1500 летательных аппаратов в год — сейчас из 10 гражданских лайнеров 9 иностранного производства!
Именно Чубайс уничтожал экономическую базу РФ — под диктовку наших геополитических противников.
Это когда у России было 20 % ВВП.?
---------------
Цитирую Зюганова:
Мы до 1991 года производили 20% мировой промышленной продукции — сейчас сползли до 2%. Мы производили 26% электроники — сейчас даже для военных изделий закупаем элементную базу за рубежом. Производили более четверти мирового объема электротехнической продукции, 15 авиационных заводов СССР выпускали 1500 летательных аппаратов в год — сейчас из 10 гражданских лайнеров 9 иностранного производства!
Именно Чубайс уничтожал экономическую базу РФ — под диктовку наших геополитических противников.
Такой многоходовочкой его переселили на пмж за границу. Как еще людям обьяснить его побег
Зюганов:
И одним из главных преступлений было уничтожение экономического и оборонного потенциала России — распродажа гигантской собственности, которую страна накапливала, и не только за годы Советской власти.
Все это делалось под руководством Чубайса, которому из-за океана прислали более полусотни ухарей — специалистов-цэрэушников. Они распродавали в свое время целые латиноамериканские государства, и рука у них была набита. Эти специалисты составили многостраничную книгу — полный перечень главных объектов РФ. И в этом реестре, против каждого предприятия, своей рукой ставили цену.
Мощнейшие производства, с многотысячными трудовыми коллективами, продавались по цене двух-трех иномарок. Это было невиданное безумие — разворовывание и уничтожение потенциала страны. Повторюсь, главным организатором процесса был господин Чубайс — его специально дрессировали американцы (в 1991 году Александр Шохин, Петр Авен, Андрей Нечаев, Алексей Улюкаев и Анатолий Чубайс обучались в Австрии по программе International Visitor Leadership Program, организованной Госдепартаментом США, — «СП»).
Слава Богу, что назначили Чубайса на должность.Я боялся, что его отправят на пенсию, он будет сажать картошку, чтоб выжить на пенсии.Но он будет опять "работать на благо страны и её народа",как работал, начиная с приватизации народного хозяйства и уничтожения промышленности России.
что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня.
Когда это, интересно, ему неприятно было? Когда советское наследие приватизировали-делили? Или года энергетику страны разваливал? Или когда на роснановском корпоративе объявлял на всю страну, что у них денег выше крыши? Бедняжка. Все силы во имя Родины
Чубайс будет договариваться с западом о гарантиях лично для Путина. Ну и для себя, естественно. Конечно, интерес сугубо личный.
Ключевое - спец... , жаль страну, как бы повысить эффективность экономики (например, до половины застойных времён).
Цитирую Зюганова:
А теперь не поленись и посмотри, какой % электората был у коммунистов на момент как Зю стал председателем партии и какой % сейчас, после его многолетнего руководства и озвучь выводы.
А чо на чубатого всех собак, он чо президентом был последние 20 лет???
5.12.2020 10:25
- гость -
Цитирую Зюганова: Мы до 1991 года производили 20% мировой промышленной продукции.
Зюганов тот еще фрик. Россию сравнивает с СССР, который был в два раза больше по населению. И то всё переврал. В 1990 году ВВП СССР составлял 9.22 % от мирового. Максимум был в 1960 году 14.47 %.
А чо на чубатого всех собак, он чо президентом был последние 20 лет???
Одиозная фигура, серый кардинал, как еще объяснить, что при такой ненависти к нему всего населения до сих пор в шоколаде
5.12.2020 10:59
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Мы говорим про развал экономики страны Чубайсом, причем здесь процент электората Зюганова? Мне Зюганов временами тоже не нравится, но озвучивает он часто правдивые вещи.
5.12.2020 11:05
- гость -
В 1990 году ВВП СССР составлял 9.22 % от мирового.
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9.22 неплохая цифра.
СССР, который был в два раза больше по населению.
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А что производили в Грузии, Таджикистане, Киргизии? Население есть, а толку мало.
К слову, в царской России ВВП к 1916 году был 10% от мирового. Больше чем у СССР в 1990 году (9.22%). Как-то так.
Прочитал комментарии. Стадо только в интернетах может блеять.
Мне Зюганов временами тоже не нравится, но озвучивает он часто правдивые вещи.
Ключевое слово "временами". Классическое построение убедительной речи: чуть горькой правды, чуть преувеличения, кусок откровенной лжи- и все слушатели поверили
5.12.2020 11:14
- гость -
А что производили в Грузии, Таджикистане, Киргизии?
Например, хлопок.
Стадо только в интернетах может блеять.
А ты вожак? где блеешь? С трибуны народного оракула? И где ж эта трибуна? Диван в обнимку со смартфоном?