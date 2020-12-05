Трамвай сошел с рельс возле пешеходного перехода в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак пешеходного перехода на улице Антона Петрова в Барнауле.

Как пишет паблик "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в районе дома № 219. На момент аварии на переходе не было людей, пострадавших нет. Причина схода с рельс неизвестна.

На данный момент движение электротранспорта по путям временно заблокировано.

Как ранее сообщил amic.ru, 4 декабря в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова столкнулись трамвай и легковой автомобиль. По словам очевидцев, столкновение временно заблокировало движение по трамвайным путям на указанном участке.