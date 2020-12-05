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Две иномарки столкнулись рядом с трамвайной остановкой в Барнауле

, ИА "Амител"
ДТП произошло прямо перед пешеходным переходом

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Антона Петрова и Островского в Барнауле. После ДТП одна из машин выехала в пешеходную зону.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", две иномарки столкнулись неподалеку от пешеходного перехода к трамвайной остановке. Подробности столкновения и наличие пострадавших уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 декабря трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак пешеходного перехода на улице Антона Петрова в Барнауле. На момент аварии на переходе не было людей, пострадавших нет. Причина инцидента неизвестна.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.12.2020 14:59
- гость -

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