Две иномарки столкнулись рядом с трамвайной остановкой в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Антона Петрова и Островского в Барнауле. После ДТП одна из машин выехала в пешеходную зону.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", две иномарки столкнулись неподалеку от пешеходного перехода к трамвайной остановке. Подробности столкновения и наличие пострадавших уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 5 декабря трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак пешеходного перехода на улице Антона Петрова в Барнауле. На момент аварии на переходе не было людей, пострадавших нет. Причина инцидента неизвестна.