Прокуратура проверит законность рубки леса за "Ашаном" в Барнауле

Прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку после сообщений СМИ о возможных нарушениях законодательства при рубке деревьев в районе "Ашана" рядом с СНТ "Мичуринцев".
Как пишет пресс-служба ведомства, при выявлении нарушений порядка санитарных рубок сотрудники ведомства предпримут соответствующие меры.
Напомним, что ранее жители Барнаула возмутились вырубкой леса на трассе здоровья возле ТЦ "Волна", однако позднее в краевом Минприроды сообщили, что все работы законны.
Основанием для вырубки стали договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедший госэкспертизу, и лесная декларация. Арендатор обязан утилизировать порубочные остатки после завершения работ, иначе может получить крупный штраф.
Комментарии
Лучше бы проверили чиновника который свою подпись на документе поставил, который разрешает эту варварскую вырубку в черте города.
Пусть проверят как так получилось, что какой-то чинуша взял и отдал наш бор в аренду на пол века. Не отдаст ли он наши задницы в аренду кому-то, не спросив нас и будет ли это законно?
реликтовый бор. пипец. его надо заповедником делать а не вырубать. нельзя всё деньгами мерить.
Все законно!, молчать челядь, боярам лучше знать, что для Вас хорошо....
Надеюсь результаты Амик опубликует. Тогда посмотрим на что способна эта проверка