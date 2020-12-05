Прокуратура проверит законность рубки леса за "Ашаном" в Барнауле

Прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку после сообщений СМИ о возможных нарушениях законодательства при рубке деревьев в районе "Ашана" рядом с СНТ "Мичуринцев".

Как пишет пресс-служба ведомства, при выявлении нарушений порядка санитарных рубок сотрудники ведомства предпримут соответствующие меры.

Напомним, что ранее жители Барнаула возмутились вырубкой леса на трассе здоровья возле ТЦ "Волна", однако позднее в краевом Минприроды сообщили, что все работы законны.

Основанием для вырубки стали договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедший госэкспертизу, и лесная декларация. Арендатор обязан утилизировать порубочные остатки после завершения работ, иначе может получить крупный штраф.