Еще несколько "умных" столбов установят в Бийске

Власти Бийска собираются установить еще несколько светящихся столбов на пешеходных переходах, как на улице Трофимова.

Как пишет "Бийский рабочий", светящиеся стеклопластиковые столбы – разработка Бийского предприятия и по задумке авторов они должны предупреждать автомобилистов о наличии людей на переходе. В таком случае, они загораются красным цветом.

Напомним, что 16 ноября один из таких столбов снес водитель, однако этот случай доказал, что опоры безопасны не только для пешеходов, но и для водителей.

"Мы доказали, что они полноценно выполняют роль пассивной безопасности. Представьте, если бы на месте этого стекло-пластикового столба был бы железобетонный. Что было бы с машиной и с водителем? А так, он снес его, но человек остался жив", – сказал исполняющий обязанности заместителя главы Бийска Евгений Пазников.

При этом предприятие уже готовит к установке доработанную конструкцию, в которой исправили недостатки. Разработкой уже заинтересовались за границей – первую партию "умных" столбов уже отгрузили в Казахстан.