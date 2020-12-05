Подрядчика оштрафовали за сброс мусора трактором с крыши корпуса АлтГТУ в Барнауле

Госинспекторы регионального экологического надзора Минприроды Алтайского края оштрафовали подрядчика, который сбрасывал мусор с крыши учебного корпуса химико-технологического факультета АлтГТУ.

Как пишет пресс-служба ведомства, инспекторы привлекли компанию к ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Размер административного штрафа – 30 тысяч рублей.

Свою вину за нарушение природоохранного законодательства подрядчик полностью признал и сброшенный с высоты четырех этажей строительный мусор вывезли на официальный полигон ТБО.

Напомним, что о работе техники на крыше учебного корпуса ранее рассказала солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева. Она опубликовала видео, на которых видно, что с крыши четырехэтажного здания трактором сбрасывается шлак, огромные бетонные плиты и другой строительный мусор.