Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России

Алтайский край занял второе место с конца в "зарплатном" рейтинге регионов России. По данным Росстата, средняя зарплата в крае за январь-сентябрь 2020 года составила 28,7 тыс. рублей. Ниже – только в Ивановской области: 27,4 тыс. рублей. Замыкает тройку Кабардино-Балкария с показателем 28,8 тыс. рублей.
Как пишет RT, самые большие зарплаты на Чукотке – 116,4 тыс. рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. рублей), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).
Ранее amic.ru сообщал, что Барнаул занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы за 2020 год. Средний уровень заработка в столице Алтайского края составил 34 тысячи рублей.
Комментарии
как говориться, есть чем гордиться!
Спасибо и за это. А могли бы и не платить вовсе
Губернатор Виктор Томенко на выборах в 2018г. одной из своих главных задач называл борьбу с бедностью.
Низкие зарплаты в Алтайском крае говорят о неэффективной работе губернатора Томенко
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 17 августа выступил на конгрессе муниципальных образований региона и фактически представил свою предвыборную программу, озаглавленную «Алтайский край. Энергия развития». В отличие от других кандидатов на пост губернатора он обозначил конкретные задачи, которые выглядят обещаниями жителям региона. В частности, он намерен за ближайшую пятилетку поднять среднюю зарплату по краю в 1,6 раз.
"Если мы будем двигаться из года в год с определенными темпами, то от сегодняшнего уровня заработной платы к показателю 40 тысяч в среднем по краю мы можем прийти." Томенко
"средняя зарплата в крае на июнь 2018 года составляла 26 860 рублей."
Прошло два года...
"Алтайский край остается единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не доходит до 30 тысяч рублей."
Ну что с темпами определились?
Так у них теперь отмазка есть, пандемия!
Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.
Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.
Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.
Позорище! Это в самой богатой стране, а зп и до 500$ не дотягивает. Равняются на запад (штрафы, налоги и т.д), а запад над нами просто угарает. Виноват сдесь не столько Путин и Томенко со своими бездарными замами, виноваты прежде всего мы, своим молчанием, или рассуждениями "лишь бы не было войны ", "всё равно лучше чем в 90-х живём ", тем самым обрекая себя на голодную смерть
Томенко отрабатывает деньги своих спонсоров. Чем.быстрее отработает, тем быстрее в москву свалит. Доходы населения края его не интересуют.
Это в самой богатой стране, а зп и до 500$
Так это нормально. Природные богатства, это проклятие. Они жуликов и бандитов приманивают, которые в свою очередь захватывают власть и не дают развиваться. К примеру Венесуэла входит в десятку богатейших стран по природным ресурсам, а средняя зарплата ниже 30 долларов в месяц.
А есть страны в которых ничего нет и если не работать, то можно сразу помирать. Например, Япония, Германия, где ниже 2500 долларов в месяц мало кто получает.
Всё просто. В нашей стране как? Дорвался до власти (любыми путями и обещаниями) - самообогощайся! Хапай ртом и жопой! А электорат сам как-нибудь аыживет. О людях не то что заботиться, думать не принято.
Да, уж, а Путин с его политикой в отношении регионов здесь не при чём!
Забавно. Одна страна, ЕДИНАЯ РОССИЯ, а все везде разное- и условия жизни, и цены, и зарплаты.... И в чем единство? Его нет. Каждый сам за себя, увы ((((
В соседней ветке пикетчиков называют плохими словами.
Eugene, конечно же называют. Они же понимают, что если протестующих станет больше, то режиму хана и оплачивать кремлеботов не будут.
К сожалению, на век путиноидов хватит царских благ. Это только простому народу "с хлеба не воду перебиваться".