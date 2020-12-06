Воскресенье, 6 Декабрь, 11:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,25
€ 90,26
-15°


2431731 +0
Обь
55см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России

, ИА "Амител"
Край уступил только Ивановской области
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край занял второе место с конца в "зарплатном" рейтинге регионов России. По данным Росстата, средняя зарплата в крае за январь-сентябрь 2020 года составила 28,7 тыс. рублей. Ниже – только в Ивановской области: 27,4 тыс. рублей. Замыкает тройку Кабардино-Балкария с показателем 28,8 тыс. рублей.

Как пишет RT, самые большие зарплаты на Чукотке – 116,4 тыс. рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. рублей), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).

Ранее amic.ru сообщал, что Барнаул занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы за 2020 год. Средний уровень заработка в столице Алтайского края составил 34 тысячи рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.12.2020 09:10
Эдуард

как говориться, есть чем гордиться!

6.12.2020 09:15
- гость -

Спасибо и за это. А могли бы и не платить вовсе

6.12.2020 09:18
- гость -

Губернатор Виктор Томенко на выборах в 2018г. одной из своих главных задач называл борьбу с бедностью.
Низкие зарплаты в Алтайском крае говорят о неэффективной работе губернатора Томенко

6.12.2020 09:23
- гость -

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 17 августа выступил на конгрессе муниципальных образований региона и фактически представил свою предвыборную программу, озаглавленную «Алтайский край. Энергия развития». В отличие от других кандидатов на пост губернатора он обозначил конкретные задачи, которые выглядят обещаниями жителям региона. В частности, он намерен за ближайшую пятилетку поднять среднюю зарплату по краю в 1,6 раз.

6.12.2020 09:28
- гость -

"Если мы будем двигаться из года в год с определенными темпами, то от сегодняшнего уровня заработной платы к показателю 40 тысяч в среднем по краю мы можем прийти." Томенко


"средняя зарплата в крае на июнь 2018 года составляла 26 860 рублей."

Прошло два года...

"Алтайский край остается единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не доходит до 30 тысяч рублей."

Ну что с темпами определились?

6.12.2020 09:38
Друк

Так у них теперь отмазка есть, пандемия!

6.12.2020 09:47
- гость -

Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.

6.12.2020 09:48
- гость -

Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.

6.12.2020 09:49
- гость -

Аграрный край не нужен. Партнеры кормят.

6.12.2020 09:50
Гость

Позорище! Это в самой богатой стране, а зп и до 500$ не дотягивает. Равняются на запад (штрафы, налоги и т.д), а запад над нами просто угарает. Виноват сдесь не столько Путин и Томенко со своими бездарными замами, виноваты прежде всего мы, своим молчанием, или рассуждениями "лишь бы не было войны ", "всё равно лучше чем в 90-х живём ", тем самым обрекая себя на голодную смерть

6.12.2020 10:01
Вано

Томенко отрабатывает деньги своих спонсоров. Чем.быстрее отработает, тем быстрее в москву свалит. Доходы населения края его не интересуют.

6.12.2020 10:06
- гость -

6.12.2020 10:14
- гость -

Это в самой богатой стране, а зп и до 500$

Так это нормально. Природные богатства, это проклятие. Они жуликов и бандитов приманивают, которые в свою очередь захватывают власть и не дают развиваться. К примеру Венесуэла входит в десятку богатейших стран по природным ресурсам, а средняя зарплата ниже 30 долларов в месяц.
А есть страны в которых ничего нет и если не работать, то можно сразу помирать. Например, Япония, Германия, где ниже 2500 долларов в месяц мало кто получает.

6.12.2020 10:37
- гость -

Всё просто. В нашей стране как? Дорвался до власти (любыми путями и обещаниями) - самообогощайся! Хапай ртом и жопой! А электорат сам как-нибудь аыживет. О людях не то что заботиться, думать не принято.

6.12.2020 10:57
- гость -

Да, уж, а Путин с его политикой в отношении регионов здесь не при чём!

6.12.2020 11:21
- гость -

Забавно. Одна страна, ЕДИНАЯ РОССИЯ, а все везде разное- и условия жизни, и цены, и зарплаты.... И в чем единство? Его нет. Каждый сам за себя, увы ((((

6.12.2020 11:26
Eugene

В соседней ветке пикетчиков называют плохими словами.

6.12.2020 11:31
- гость -

Eugene, конечно же называют. Они же понимают, что если протестующих станет больше, то режиму хана и оплачивать кремлеботов не будут.

6.12.2020 11:49
Eugene

К сожалению, на век путиноидов хватит царских благ. Это только простому народу "с хлеба не воду перебиваться".

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
11:40
В Барнауле перекрыли движение транспорта по площади Сахарова 0
11:03
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:40
На Алтае осудят бухгалтера за самовольное повышение себе зарплаты 0
10:08
В Алтайском крае нашли еще две пещеры с останками неандертальцев 3
09:30
Алтайские ученые создали автопилот для трактора 12
09:04
Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России 19
08:33
"Бездарная бездарность". Настасья Самбурская забила "стрелку" Ольге Бузовой 16
08:09
Роспотребнадзор нашел нарушения в популярном барнаульском гриль-баре 0
07:35
Эксперт рассказал о слежке смартфонов iPhone за пользователями 1
07:07
Барнаульцы вновь вышли "кормить голубей" 49
06:39
Барнаулец пошел под суд за покупку ордена Красной Звезды 2
06:03
До -16°С, туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 6 декабря 0
23:42
Такой день. Сход трамвая с рельсов и вырубка леса за "Ашаном" 1
22:36
Алтайский край оказался на втором месте в России по скорости инфляции 9
21:33
Водоснабжение вернули жителям полусотни домов в Барнауле 0
20:32
Стало известно, сколько будет стоить российская вакцина от COVID-19 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 251 0
19:14
Путин пообещал подумать, как россиянам отпраздновать "Новый год в каждом доме" 5
18:43
Подрядчика оштрафовали за сброс мусора трактором с крыши корпуса алтайского "политеха" 1
18:11
Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах 0
17:45
Еще несколько "умных" столбов установят в Бийске 0
17:14
Скорость распространения коронавируса в Алтайском крае снизилась 8
16:45
Еще двое пациентов с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
16:12
Прокуратура проверит законность рубки леса за "Ашаном" в Барнауле 11
15:40
В России обновился антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 11
15:09
Губернатор Виктор Томенко поздравил волонтеров Алтайского края с Днем добровольца 3
14:42
Две иномарки столкнулись рядом с трамвайной остановкой в Барнауле 1
14:09
Татьяна Голикова объяснила разницу в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID-19 6
13:42
Ночной рейд прошел в барах Барнаула 3
13:06
Трамвай сошел с рельсов возле пешеходного перехода в Барнауле 10
12:38
Более тысячи сирот остались без жилья из-за халатности алтайских чиновников 5
12:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как различить повторное заражение и рецидив COVID-19 2
11:36
Парковку подстанции скорой помощи затопило горячей водой в Барнауле 0
11:03
Еще 14 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае 18
10:43
Житель Рубцовска попытался продать автомобильный стартер и лишился 50 тысяч рублей 2
10:11
В ООН назвали "тяжелейшую" проблему 2021 года 5
09:42
Анатолий Чубайс получил новую должность 61
09:10
Школьница из Барнаула разработала перчатку-тренажер для ребенка-инвалида 8
08:36
Жена и сын Михаила Круга сменили фамилию 0
08:02
"Жаркий декабрь". Как теперь будут платить медикам за ковид и почему грядет шквал жалоб 34
07:34
Виктория Боня прилетела из Дубая в Москву "ради одного вечера" 17
07:02
Берем Быка за рога. В чем встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу 4
06:32
"Сталинская" Конституция: как вождь народов хотел ограничить власть партии 37
06:06
Холодно и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 декабря 0
23:45
Такой день. В Барнауле приняли бюджет, а в Рубцовске открыли арену 1
23:14
Москвичка выбросила грудного ребенка подруги из окна 2
22:42
КамАЗ протаранил сарай и задавил теленка в Алтайском крае 0
22:10
Самолет дважды пытался вылететь из Толмачево, но возвращался из-за датчика 1
21:44
Трамвай врезался в легковушку в Барнауле 0
21:24
Российский сенатор умер от сердечного приступа после встречи с избирателями 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.