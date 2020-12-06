Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России

Алтайский край занял второе место с конца в "зарплатном" рейтинге регионов России. По данным Росстата, средняя зарплата в крае за январь-сентябрь 2020 года составила 28,7 тыс. рублей. Ниже – только в Ивановской области: 27,4 тыс. рублей. Замыкает тройку Кабардино-Балкария с показателем 28,8 тыс. рублей.

Как пишет RT, самые большие зарплаты на Чукотке – 116,4 тыс. рублей. На втором месте – Ямало-Ненецкий АО (110 тыс. рублей). Далее идут Магаданская область (96,2 тыс. рублей), Москва (95,9 тыс. рублей) и Ненецкий АО (91,5 тыс. рублей).

Ранее amic.ru сообщал, что Барнаул занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы за 2020 год. Средний уровень заработка в столице Алтайского края составил 34 тысячи рублей.