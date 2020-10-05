Барнаул занял 73-е место в России по уровню зарплат

Барнаул занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы за 2020 год. Список составили эксперты РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Средний уровень заработной платы в Барнауле составил 34 тысячи рублей. Этих денег барнаульцу хватит на 1,85 стандартного потребительского набора – по данному показателю регион занимает 75-е место в стране.

В столице соседней Республики Алтай – Горно-Алтайске – дела обстоят несколько лучше: там жители в среднем зарабатывают 38,4 тысячи рублей (54-е место). Этой суммы хватает на 1,91 потребительского набора (69-е место).

Первые три места занимают Москва (103,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4) и Салехард (94,9). Хуже всех дела с зарплатой обстоят в городе Шахты (28,5), Владикавказе (29,4) и Махачкале (29,8).

Как ранее сообщил amic.ru, по данным Новосибирскстата о средней зарплате в регионах СФО за январь-июль 2020 года, жители Алтайского края зарабатывали в месяц 28 797 рублей. Это оказалось худшим результатом среди всех регионов Сибири.