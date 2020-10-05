Барнаул занял 73-е место в России по уровню зарплат

Барнаул занял 73-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню заработной платы за 2020 год. Список составили эксперты РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.
Средний уровень заработной платы в Барнауле составил 34 тысячи рублей. Этих денег барнаульцу хватит на 1,85 стандартного потребительского набора – по данному показателю регион занимает 75-е место в стране.
В столице соседней Республики Алтай – Горно-Алтайске – дела обстоят несколько лучше: там жители в среднем зарабатывают 38,4 тысячи рублей (54-е место). Этой суммы хватает на 1,91 потребительского набора (69-е место).
Первые три места занимают Москва (103,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4) и Салехард (94,9). Хуже всех дела с зарплатой обстоят в городе Шахты (28,5), Владикавказе (29,4) и Махачкале (29,8).
Как ранее сообщил amic.ru, по данным Новосибирскстата о средней зарплате в регионах СФО за январь-июль 2020 года, жители Алтайского края зарабатывали в месяц 28 797 рублей. Это оказалось худшим результатом среди всех регионов Сибири.
Комментарии
"Достойное" достижение на третьем десятке царствования.
Средняя по специальности. Дворник, каменьщики, монтажник, крановщик, продавец. Министр, зам министра,начальник департамента, начальник отдела,глава района и тд.
Вот это я понимаю, реальные результаты работы по улучшению жизни.
Есть чем гордиться.
эти данные еще и завышенны! чтоы у меня вышло 30000р, это мне надо подработки брать, и то до 30 не дотянет....
роттенбергам бы помочь
Как обычно всё средне. Кто-то ест мясо, кто-то капусту.
Достали с это средней ЗП. Давайте конкретно с шагом в 100руб сколько человек конкретно получает такуюто сумму в ЗП? Чё слабо, очкуете такую инфу дать людям, сразу ведь всё ясно станет!!!
"...со ссылкой на данные Росстата" - все можно дальше не читать
Работать не пробовали, нытики?