В Алтайском крае нашли еще две пещеры с останками неандертальцев

В Краснощековском районе Алтайского края ученые обнаружили еще две пещеры, в которых около 680 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Об этом рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

Археологические памятники находятся неподалеку от знаменитой Чагырской пещеры, которая дала ученым множество артефактов для изучения древних людей.

Ученые рассчитывают, что новая находка поможет узнать больше о второй волне миграции неандертальцев в Сибирь.

"У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания", – пояснила Колобова.

Археологические работы запланированы на следующий год. В частности, предстоит провести датировку и изъять образцы горных пород, чтобы иметь абсолютную уверенность в том, что обнаружены стоянки чагырских неандертальцев.

Ранее amic.ru писал, что международная группа ученых из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка смогла секвестировать полный геном неандертальца по останкам из Чагырской пещеры.

Изучив ДНК неандертальца, обитавшего 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае, исследователи пришли к неожиданным выводам. Выяснилось, что геном "чагырских" обитателей намного ближе к европейским неандертальцам, чем к "денисовцам", которые обитали всего в 100 километрах от своих соседей по Алтаю.