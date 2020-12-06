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В Алтайском крае нашли еще две пещеры с останками неандертальцев

, ИА "Амител"
Они обитали на этой территории около 680 тысяч лет назад
Чагырская пещера / Фото: archaeology.nsc.ru

Чагырская пещера / Фото: archaeology.nsc.ru

В Краснощековском районе Алтайского края ученые обнаружили еще две пещеры, в которых около 680 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Об этом рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

Археологические памятники находятся неподалеку от знаменитой Чагырской пещеры, которая дала ученым множество артефактов для изучения древних людей.

Ученые рассчитывают, что новая находка поможет узнать больше о второй волне миграции неандертальцев в Сибирь.

"У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания", – пояснила Колобова.

Археологические работы запланированы на следующий год. В частности, предстоит провести датировку и изъять образцы горных пород, чтобы иметь абсолютную уверенность в том, что обнаружены стоянки чагырских неандертальцев.

Ранее amic.ru писал, что международная группа ученых из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка смогла секвестировать полный геном неандертальца по останкам из Чагырской пещеры.

Изучив ДНК неандертальца, обитавшего 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае, исследователи пришли к неожиданным выводам. Выяснилось, что геном "чагырских" обитателей намного ближе к европейским неандертальцам, чем к "денисовцам", которые обитали всего в 100 километрах от своих соседей по Алтаю.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.12.2020 10:20
- гость -

Барнаул столица мира!

6.12.2020 10:39
- гость -

Ну из тех "европейских неандертальцев " прослеживается тоненькая ниточка развития и у нас.Некоторые,например, месный,Абориген и Калибр,восхищаются юмором европейского журнала шарля эбдо и находят его продвинутым,тонким и изящным.Но никак не пещерным и тупоголовым.

6.12.2020 10:56
- гость -

"новая находка поможет узнать больше о второй волне миграции неандертальцев в Сибирь."

Какая вторая волна? Волны это заблуждение. Они жили тут постоянно. А если удобно считать волнами, то они были каждые несколько лет.
Тыща-другая км туда-сюда за год мигрируется легко, так что древние на Земле тусовались как муравьи на маравейнике.

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