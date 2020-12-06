Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае

Дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей произошло на трассе за селом Баюновские Ключи в Алтайском крае. Об этом в воскресенье, 6 декабря, пишет "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам с места аварии, предположительно, столкнулись две машины. Одна из них вылетела в кювет.

Со слов очевидцев, в результате ДТП погиб один человек. Подробности инцидента уточняются.

Как уже сообщал amic.ru, утром в субботу, 5 декабря, трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов и сбил дорожный знак пешеходного перехода на улице Антона Петрова в Барнауле. На момент аварии на переходе не было людей, пострадавших нет.