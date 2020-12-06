В России не станут отменять зимнюю сессию из-за коронавируса

Зимнюю сессию в российских вузах не планируют отменять из-за коронавируса, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос – то, как она пройдет", – сказал Фальков, отметив, что вузам рекомендовали провести сессию в онлайн-формате.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение дать людям, получившим инвалидность после окончания вуза и не имеющим возможности работать по специальности, право на второе профессиональное образование за счет бюджета. Глава государства поручил проработать этот вопрос на уровне правительства.