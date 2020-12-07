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Барнаульские комсомольцы провели серию пикетов против повышения цен на проезд

, ИА "Амител"
Стоимость одной поездки на любом виде транспорта должна вырасти на три рубля

6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Большинство мероприятий организовали местные комсомольцы.

Пикеты прошли одновременно в разных частях города. В частности на Демидовской площади, бульваре Защитников Сталинграда, у фонтана перед зданием ТЦ "Россия", на площади Текстильщиков – у памятника Кире Баеву, у кинотеатра "Мир", в сквере на улице Титова.

Позднее в этот же день состоялось собрание горожан на площади Свободы. Здесь барнаульцы обсуждали возможную стоимость проезда, уровень зарплат кондукторов и водителей, обновление подвижного состава и улучшение качества работы общественного транспорта.

В сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка. В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25). Кроме того, на муниципальном электротранспорте власти планируют отменить безлимитный проездной.

Между тем за два последних года цена на проезд в Барнауле, в случае нынешнего повышения, увеличится на 25-40%. За этот же период топливо выросло всего на 2-3%, а зарплаты и вовсе упали, подчеркивали протестующие.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.12.2020 07:31
- гость -

Цена на бензин стабилизировалась, надо и в других сегментах экономики прекратить гонку цен. Каждый на себя одеяло тянет.

7.12.2020 07:39
- гость -

Ну теперь всё понятно. Плевать им на цены! Им бы только свой ЛГБТ ЛКСМ попиарить.

7.12.2020 07:44
- гость -

Сегодня капитализм.

7.12.2020 07:47
- гость -

Цена на бензин стабилизировалась

Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год. Это теперь стабильностью называется?

7.12.2020 08:16
- гость -


7.12.2020 07:39
- гость -
По привычке написал название своей организации? Да, заднеприводный?

7.12.2020 08:20
- гость -

Согласен с возмущением по поводу роста стоимости проезда.
Согласен с возмущение по поводу отмены льгот.
Не понимаю к чему здесь фраза что зп не растёт? Господа ЛКСМщики вкурсе что живут не при коммунистах, а в условиях рыночной экономики. Пускай идут к своему работодателю и требуют повышение зп. Не хочет этот работодатель повышать - менять место работы. Не может Путин прийти лично к каждому директору и убедить его повысить зп.
(Только я сомневаюсь что у них есть работодатель студенты ведь. Да если и есть а соответствует ли их уровень знаний запросам по зп)

7.12.2020 08:30
- гость -

Путин прийти лично к каждому директору и убедить его повысить зп.

Но он легко поднял цены на электричество, газ, тепло. Его дружки-олигархи подняли цены на различные металлы и прочие ресурсы используемые на производствах. В Барнауле из-за этого заводы и фабрики закрылись. Освободилось много свободных рук. Теперь рабочих много, а спрос на их труд низок. Ну а далее вступают в работу рыночные механизмы. Много рабочих рук, низкий спрос на них - низкая оплата труда.

7.12.2020 08:32
- гость -

Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год.
--------------
92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?

7.12.2020 08:36
- гость -

92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?

Купи машину и не будешь бред писать.

7.12.2020 08:36
- гость -

Вот читаю комментарии и удивляюсь. Эти люди хоть как то показывают свое несогласие данной ситуацией, а вы их "грызете". Они находились на холоде, а вы в тепле. Что сделал лично каждый комментатор который критикует? НИЧЕГО!!! Вас власть гнет, а вы и довольны!

7.12.2020 08:39
parom4ik

7.12.2020 08:32
- гость -
Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год.
--------------
92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?

41,95р....

7.12.2020 08:40
- гость -

Давай Франк, задави этих нищебродов до конца. Не могут тут себе заработать на проезд -пусть валят отсюдова. Создайте им условия, старикам девается некуда -проглотят как миленькие, а бунтари нам не нужны.

7.12.2020 08:47
- гость -

Вот читаю комментарии и удивляюсь. Эти люди хоть как то показывают свое несогласие данной ситуацией, а вы их "грызете".

Все вруны одинаково плохи. Будь они из едра или комуняками. Эти сволочи заявляют, что на топливо цены увеличились за два года на 2-3%. Так чем они лучше едра?

7.12.2020 08:54
- гость -

7.12.2020 08:39
parom4ik
41,95р

При этом в январе можно было на газпроме по 38 заправляться, а кто посмелее на всяких олти и вовсе по 35-36 заправлялся.

7.12.2020 08:58
- гость -

7.12.2020 08:39
parom4ik
41,95р....
----------
Сегодня проходил мимо Лукойла 92-й 40.80 рублей, картинка не меняется уже год. В районе 40 рублей.

7.12.2020 09:00
- гость -

...рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25)

и за какие каврижки такие преференции маршруточникам

в маршрутках все платят налом - то есть 3 руб на карман

в автобусах - через валидатор, каждый второй расплачивается транспортной картой, а по ней повышение не 3 руб, а 1,5 руб; и не забываем о 1 руб который идет платежной системе...

7.12.2020 09:05
- гость -

Сегодня проходил мимо Лукойла

Вот в том и дело. Если бы вы не проходили, а регулярно заезжали, то избавили бы нас от подобной писанины.

7.12.2020 09:07
знакомый

Покажите пожалуйста где бензин по 40

7.12.2020 09:11
- гость -

Не те лозунги и призывы, ой не те!!!
Это все равно что ветер просить не дуть, солнце не светить, а дождь не лить...
Проблема не в ценах, а в политическом строе государства!
При капитализме, правительство, администрации, президент это те кто сдерживают народ от восстания а не заботятся о нем.
Было на днях нормальное мероприятие от этих ЛКСМщиков - митинг против капитализма! А подобные мероприятия, Да, больше похожи на PR...

7.12.2020 09:14
- гость -

Покажите пожалуйста где бензин по 40

Например, Evolution или ОЛТИ. Но только подумайте дважды, нужна ли вам такая экономия.

7.12.2020 09:16
гость 22

Только я сомневаюсь что у них есть работодатель студенты ведь.

Только вы не подумали, что у них есть родители, з/п которых не повышается годами? Пройдет немного времени и мы будем читать о том, что водитель автобуса или кондуктор вышвырнул на мороз 17 летнего парня или девчонку. А если среди них окажутся ваши дети, которых вы ждете домой?

7.12.2020 09:16
- гость -

Проблема не в ценах, а в политическом строе государства!

А какой стой вы хотите? Опять захотелось в фуфайках ходить и дедушку Ленина по нескольку раз в день любить?

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