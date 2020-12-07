6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Большинство мероприятий организовали местные комсомольцы.
Пикеты прошли одновременно в разных частях города. В частности на Демидовской площади, бульваре Защитников Сталинграда, у фонтана перед зданием ТЦ "Россия", на площади Текстильщиков – у памятника Кире Баеву, у кинотеатра "Мир", в сквере на улице Титова.
Позднее в этот же день состоялось собрание горожан на площади Свободы. Здесь барнаульцы обсуждали возможную стоимость проезда, уровень зарплат кондукторов и водителей, обновление подвижного состава и улучшение качества работы общественного транспорта.
В сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка. В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25). Кроме того, на муниципальном электротранспорте власти планируют отменить безлимитный проездной.
Между тем за два последних года цена на проезд в Барнауле, в случае нынешнего повышения, увеличится на 25-40%. За этот же период топливо выросло всего на 2-3%, а зарплаты и вовсе упали, подчеркивали протестующие.
Комментарии
Цена на бензин стабилизировалась, надо и в других сегментах экономики прекратить гонку цен. Каждый на себя одеяло тянет.
Ну теперь всё понятно. Плевать им на цены! Им бы только свой
ЛГБТЛКСМ попиарить.
Сегодня капитализм.
Цена на бензин стабилизировалась
Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год. Это теперь стабильностью называется?
7.12.2020 07:39
- гость -
По привычке написал название своей организации? Да, заднеприводный?
Согласен с возмущением по поводу роста стоимости проезда.
Согласен с возмущение по поводу отмены льгот.
Не понимаю к чему здесь фраза что зп не растёт? Господа ЛКСМщики вкурсе что живут не при коммунистах, а в условиях рыночной экономики. Пускай идут к своему работодателю и требуют повышение зп. Не хочет этот работодатель повышать - менять место работы. Не может Путин прийти лично к каждому директору и убедить его повысить зп.
(Только я сомневаюсь что у них есть работодатель студенты ведь. Да если и есть а соответствует ли их уровень знаний запросам по зп)
Путин прийти лично к каждому директору и убедить его повысить зп.
Но он легко поднял цены на электричество, газ, тепло. Его дружки-олигархи подняли цены на различные металлы и прочие ресурсы используемые на производствах. В Барнауле из-за этого заводы и фабрики закрылись. Освободилось много свободных рук. Теперь рабочих много, а спрос на их труд низок. Ну а далее вступают в работу рыночные механизмы. Много рабочих рук, низкий спрос на них - низкая оплата труда.
Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год.
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92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?
92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?
Купи машину и не будешь бред писать.
Вот читаю комментарии и удивляюсь. Эти люди хоть как то показывают свое несогласие данной ситуацией, а вы их "грызете". Они находились на холоде, а вы в тепле. Что сделал лично каждый комментатор который критикует? НИЧЕГО!!! Вас власть гнет, а вы и довольны!
7.12.2020 08:32
- гость -
Что значит стабилизировались? Они выросли на 10% за год.
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92 бензин уже два года 40 рублей. Где рост?
41,95р....
Давай Франк, задави этих нищебродов до конца. Не могут тут себе заработать на проезд -пусть валят отсюдова. Создайте им условия, старикам девается некуда -проглотят как миленькие, а бунтари нам не нужны.
Вот читаю комментарии и удивляюсь. Эти люди хоть как то показывают свое несогласие данной ситуацией, а вы их "грызете".
Все вруны одинаково плохи. Будь они из едра или комуняками. Эти сволочи заявляют, что на топливо цены увеличились за два года на 2-3%. Так чем они лучше едра?
7.12.2020 08:39
parom4ik
41,95р
При этом в январе можно было на газпроме по 38 заправляться, а кто посмелее на всяких олти и вовсе по 35-36 заправлялся.
7.12.2020 08:39
parom4ik
41,95р....
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Сегодня проходил мимо Лукойла 92-й 40.80 рублей, картинка не меняется уже год. В районе 40 рублей.
...рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25)
и за какие каврижки такие преференции маршруточникам
в маршрутках все платят налом - то есть 3 руб на карман
в автобусах - через валидатор, каждый второй расплачивается транспортной картой, а по ней повышение не 3 руб, а 1,5 руб; и не забываем о 1 руб который идет платежной системе...
Сегодня проходил мимо Лукойла
Вот в том и дело. Если бы вы не проходили, а регулярно заезжали, то избавили бы нас от подобной писанины.
Покажите пожалуйста где бензин по 40
Не те лозунги и призывы, ой не те!!!
Это все равно что ветер просить не дуть, солнце не светить, а дождь не лить...
Проблема не в ценах, а в политическом строе государства!
При капитализме, правительство, администрации, президент это те кто сдерживают народ от восстания а не заботятся о нем.
Было на днях нормальное мероприятие от этих ЛКСМщиков - митинг против капитализма! А подобные мероприятия, Да, больше похожи на PR...
Покажите пожалуйста где бензин по 40
Например, Evolution или ОЛТИ. Но только подумайте дважды, нужна ли вам такая экономия.
Только я сомневаюсь что у них есть работодатель студенты ведь.
Только вы не подумали, что у них есть родители, з/п которых не повышается годами? Пройдет немного времени и мы будем читать о том, что водитель автобуса или кондуктор вышвырнул на мороз 17 летнего парня или девчонку. А если среди них окажутся ваши дети, которых вы ждете домой?
Проблема не в ценах, а в политическом строе государства!
А какой стой вы хотите? Опять захотелось в фуфайках ходить и дедушку Ленина по нескольку раз в день любить?