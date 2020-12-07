6 декабря в Барнауле прошло несколько акций протеста против повышения платы за проезд в общественном транспорте. Большинство мероприятий организовали местные комсомольцы.

Пикеты прошли одновременно в разных частях города. В частности на Демидовской площади, бульваре Защитников Сталинграда, у фонтана перед зданием ТЦ "Россия", на площади Текстильщиков – у памятника Кире Баеву, у кинотеатра "Мир", в сквере на улице Титова.

Позднее в этот же день состоялось собрание горожан на площади Свободы. Здесь барнаульцы обсуждали возможную стоимость проезда, уровень зарплат кондукторов и водителей, обновление подвижного состава и улучшение качества работы общественного транспорта.

В сентябре координационный совет по ценообразованию рекомендовал администрации города повысить плату за проезд. Перевозчики аргументируют это тем, что из-за пандемии пассажиропоток упал, снизилась выручка. В этой связи рекомендовано повысить плату за проезд в автобусах и электротранспорте до 26 рублей (сейчас 23), а в маршрутных такси – до 28 рублей (сейчас 25). Кроме того, на муниципальном электротранспорте власти планируют отменить безлимитный проездной.

Между тем за два последних года цена на проезд в Барнауле, в случае нынешнего повышения, увеличится на 25-40%. За этот же период топливо выросло всего на 2-3%, а зарплаты и вовсе упали, подчеркивали протестующие.