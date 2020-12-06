В Барнауле пройдет пикет против повышения цен на проезд

Очередной пикет против роста стоимости проезда в общественном транспорте пройдет в Барнауле 6 декабря, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Противники подорожания билетов планируют собраться в гайд-парке на площади Свободы. Начало акции запланировано на 16:00.

Как ранее писал amic.ru, в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении цен на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей. Однако до сих пор власти краевой столицы не санкционировали рост стоимости.

В начале декабря главе Барнаула Вячеславу Франку предложили отложить повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на время пандемии коронавируса. С такой инициативой выступило региональное отделение партии "За Правду".