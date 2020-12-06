В Барнауле пройдет пикет против повышения цен на проезд

Очередной пикет против роста стоимости проезда в общественном транспорте пройдет в Барнауле 6 декабря, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Противники подорожания билетов планируют собраться в гайд-парке на площади Свободы. Начало акции запланировано на 16:00.
Как ранее писал amic.ru, в сентябре Координационный совет по ценообразованию согласился с предложением перевозчиков о повышении цен на проезд. В автобусах, троллейбусах и трамваях проезд за наличный расчет предлагают поднять с 23 до 26 рублей, в маршрутных такси – с 25 до 28 рублей. Однако до сих пор власти краевой столицы не санкционировали рост стоимости.
В начале декабря главе Барнаула Вячеславу Франку предложили отложить повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на время пандемии коронавируса. С такой инициативой выступило региональное отделение партии "За Правду".
Комментарии
Бедный депутатишко от ер владеющий маршрутами от своего пирога не даст откусить. Повысят, к бабке ходить не надо
Ну конечно перевозчики плохие, всё денег у народа выпросить хотят. А фактически жизнь то у перевозчиков сейчас не лёгкая. Пассажиры едва ли не все карточками рассчитываются, цены на солярку сказочные, импортные запчасти дорогие. Добьетесь вы своими митингами, что только газельки с водителями из тёплых стран будут ходить.
Я понять не могу, если везде на все цены растут, почему на проезд то не должны и почему надо из бюджета то субсидировать транспорт общественный, я вот им не пользуюсь вообще. И еще такой момент, разница 3 рубля вроде будет т.е. если ездить 21 день на работу, то получается меньше пачки сигарет в месяц цена вопроса. В чем проблема? Вот реально. За коммуналку бешеные деньги платим и толком никто не вникает из чего там суммы состоят, а тут митинги из за 126 рублей в месяц.
Бедный депутатишко живёт за счет субсидируемых маршрутов, ему цена билета не особо и важна.
Стоимость обоснованная. Лучше бы пикет о повышении зарплаты провели.
Я понять не могу
Вы и не поймете, так как для вас это не деньги, а вот для других людей это деньги. Публично высказывать своё мнение, это их право.
Убыточные предприятия должны погибнуть.
Публично высказывать своё мнение, это их право. - чето я сомневаюсь.
Вы и не поймете, так как для вас это не деньги, а вот для других людей это деньги. Публично высказывать своё мнение, это их право.
126 рублей в месяц т.е. 1,3 доллара, это даже в африке не деньги, вы вообще о чем? это маленький кусочек сыра с пальмовым маслом или три бутылки пива по акции, как вообще понять человека который ездит на работу каждый день и для него 126 рублей в месяц это деньги, значит что то не так с его работой, с его доходом, значит надо требовать поднять зп
А тем временем Новосибирск просто поднял стоимость проезда на метро, без обмусоливания этой темы в интернет пространстве. А перед этим, кстати, также просто поднял стоимость проезда в общественном транспорте. Надо так надо.
Новосибирск просто поднял стоимость проезда
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Там коммуналка 1.5 раза ниже, а зарплата в 1.5 раза выше.
А еще господин Пэже разрешил проводить митинг за новогодние фейерверки.
6.12.2020 16:06
Гость
126 рублей в месяц т.е. 1,3 доллара, это даже в африке не деньги
а вы подумайте о матерях одиночках растящих пару детей, которые каждый день ездят на работу и в школу, может даже с пересадками. А зарплата у такой мамы может быть 15-18 тыс.
А вы раз в долларах все считаете, то врятли плохо живете, более того вас только ваш живот и интересует, нельзя так жить.
А вы раз в долларах все считаете, то врятли плохо живете, более того вас только ваш живот и интересует, нельзя так жить.
Меня живот мой вообще не интересует, у меня его нет, я слежу за собой. Как мне жить пожалуй решу сам. Мысль моя проста, сумма 126 рублей смехотворна и уж если митинговать то насчет других более значимых тем. Доллар валюта номер один в мире, только ей и можно измерять для сравнения все ценники, в долларах почти все и закупается и напрямую от курса целые группы товаров зависят.