Чтобы выбрать хороший новогодний подарок для близкого человека, в первую очередь нужно поговорить с ним и постараться понять, что именно он хочет. Об этом пишет РИА Новости.

Так, кандидат психологических наук Вадим Мямлин рекомендует перечислять не менее 20-30 предметов и обращать внимание на мимику, взгляд и интонации собеседника. О попадании в цель могут говорить блеск глаз, легкая полуулыбка и различные звуки, например, "мм", "ах" или "ох".

Психолог Ирина Ларина, напротив, советует заранее и напрямую спрашивать о желаемом подарке. В таком случае, по ее словам, будет больше времени для покупки, а также есть шанс, что до праздника человек забудет об этом разговоре.