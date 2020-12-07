Пьяные подростки в Новосибирске избили девушку-таксиста и угнали ее машину

Пьяная компания из четырех человек напала на девушку-таксиста в Первомайском районе Новосибирска. На нападавших завели уголовное дело.

Следствие предполагает, что пьяный 23-летний мужчина с группой подростков решили угнать автомобиль, который стоял возле продуктового магазина. Они немного покатались по району, врезались в сугроб и были задержаны сотрудниками ГИБДД.

"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ", – пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Все четверо фигурантов заключены под стражу.

Ранее amic.ru писал о том, что четверо несовершеннолетних жителей Михайловского района предстанут перед судом по обвинению в угоне. Подростки угнали машину и поехали кататься по селу. Двое из них, как оказалось, были причастны еще к одному угону.