Россия не справилась с программой по импортозамещению продуктов

За шесть лет Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. "Санкционные" товары продолжают поступать через третьи страны.

"На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки", – пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на выводы исследователей Национального рейтингового агентства.

Отмечается, что внутреннее производство запрещенных ко ввозу продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, которые не попали под санкции. При этом доля такой продукции до сих пор высока: 30% против 38% в 2013 году.

Ранее amic.ru писал о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции западных стран только стимулируют развитие экономики России.