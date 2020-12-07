Россия не справилась с программой по импортозамещению продуктов

За шесть лет Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. "Санкционные" товары продолжают поступать через третьи страны.
"На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем, по мнению экспертов, в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же, в основном европейской, "запрещенки", – пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на выводы исследователей Национального рейтингового агентства.
Отмечается, что внутреннее производство запрещенных ко ввозу продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, которые не попали под санкции. При этом доля такой продукции до сих пор высока: 30% против 38% в 2013 году.
Ранее amic.ru писал о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции западных стран только стимулируют развитие экономики России.
Комментарии
Как надоело.
А мне тошно читать, что наши министры хвалят санкции, что они помогли нашему развитию российского хозяйств.А без санкций понимания необходимости развития нашей экономики ума не хватает? Очень печально для нас, жителей России.
И много у нас импортного в магазинах, кроме вина, фруктов и овощей?
Ахах, кто бы сомневался
при том что составами едет спиленный лес в китай, а возвращается в виде зубочисток.
а здесь люди себе купить не могут на сруб хороший древесины, это такое импортозамещение, стройте баню из зубочисток
И много у нас импортного в магазинах, кроме вина, фруктов и овощей?
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Практически всё содержит импортное техническое пальмовое масло (которое туземцы давят прямо ногами) и китайскую химию.
7.12.2020 09:52
- гость -
дурачок совсем?
силуанов вредитель самый первый
7.12.2020 10:04
гость
Практически всё содержит импортное техническое пальмовое масло.
Разберитесь с тараканами в голове.
при том что составами едет спиленный лес в китай, а возвращается в виде зубочисток.
___________________________
Зубочистки из бамбука.
пальмовое масло (которое туземцы давят прямо ногами)
Надеюсь вы лично наблюдали этот процесс? Или очередная сказка?
7.12.2020 10:03
- гость -
а здесь люди себе купить не могут на сруб хороший древесины, это такое импортозамещение, стройте баню из зубочисток
Зубочистки имеют какое-то отношение к продуктам? Фирм в городе штук 10, которые продают лес. Если вы не можете купить, это ваши проблемы.
Очередной пшик, зато сколько гонору было - "шапками закидаем", все заменим, чуть ли не бананы свои растить будем. И как всегда обосратушки...
Никогда эта братва не сможет организовать производство - даже вакцину от ковида собираются за бугром производить!
Почему эксперты рейтингового агенства решили, что 30 % - это именно недостающий объем? Слово ассортимент они, видимо, никогда не слышали.
7.12.2020 10:35
- гость -
Да вам всегда плохо. Перестали возить хамон и моцареллу - плохо. Стали опять возить - опять плохо. А когда вам бывает хорошо?
7.12.2020 10:16
- гость -
Им об этом дуди рассказали...
Уж чего нам хватает без всякого импортозамещения это высококачественного дерьма на вентиляторы сети. Правда и здесь помощнички из прибалтийских и хохляцких центров помогают.
Да не может быть! Никогда такого не было, и вот опять!
7.12.2020 10:57
- гость -
Вот чего у нас всегда в достатке, так это квасных патриотов. Не сеем, не жнём - сами родятся.
А чем тебе исконно русский напиток квас не угодил? Хлебай горилку и радуйся.
Ну, если кто-то там в кремлевских кабинетах на серьёзных щах думал что импортозамещение сработает, то это говорит только о том что этот кто-то не проходимо туп и невежественен. Всё пытаетесь в 21 веке самодостаточную экономику построить? Серьезно?! Самодостаточным может быть только натуральное хозяйство, к нему вы видать стремитесь.
7.12.2020 11:16
АБОРИГЕН
Хотя бы зерно, курей и свинину уже не закупаем, как при СССР.
- Основными экспортерами мяса в 1989 г. в СССР были Китай (36 тыс. т блочной говядины, 32,6 тыс. т блочной свинины), ФРГ (20,9 тыс. т говядины и 5,2 тыс. т свинины), Франция (71 тыс. т говядины и 15,3 тыс. т птицы), Венгрия (19,5 тыс. т говядины, 44,1 тыс. т свинины, 76,3 тыс. т птицы). Закупаем мы также мясо и мясопродукты в ГДР, Голландии, Новой Зеландии, США, Бразилии.
Через ВВО "Скотоимпорт" Советский Союз закупает за границей также живой скот - в основном в Монголии и Венгрии. Только в этом году было приобретено в этих странах 46,6 тыс. голов крупного рогатого скота и 140 тыс. голов свиней.
Рассказывает председатель ВВО "Продинторг" А. Кривейко.
А где импорт?
Что-то не видать особо в магазинах импорта.
Всё кругом Российское.
Что-то заврались аналитики - на кого они работают?
Основными экспортерами мяса в 1989 г. в СССР
В 1989 совок уже был очень гнилой. Уже голодуха начиналась.
Всё разнообразие "отечественных" прдуктов в магазинах заключается только в яркой импортной полиграфии упаковок и в различной комбинации пальмового масла с китайскими химическими эмульгаторами и вкусовыми добавками.
Между прочим, импортного алкоголя, как и импортных сигарет у нас практически нет.
Всё тоже сугубо " отечественное".
Алкоголь - спирт с химическими добавками и вкусовыми концентратами, часто подвального и гаражного разлива.
Сигареты - солома, бумага и навоз в смеси со всё теми же химическими отдушками.