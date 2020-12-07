Российский рэпер Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся" на Первом канале. Об этом рассказала ведущая программы Лариса Гузеева.
На видео, которое Гузеева опубликовала в Instagram, видно, что рэпер стоит на сцене в рубашке и галстуке. Сначала он танцует, а потом начинает подтягивать штаны и причесываться, пока девушка рядом с ним поет "Когда часы 12 бьют". Зачем Моргенштерн пришел на эфир, пока неизвестно.
Ранее директор рэпера допустил его участие в "Голубом огоньке". По словам представителя Моргенштерна, зрителям надоело смотреть на одинаковых Киркорова и Баскова, и участие молодых музыкантов сможет значительно поднять рейтинги передачи.
Ранее amic.ru писал о том, что Моргенштерн немного не дотянул до тройки лидеров в списке самых популярных музыкантов России.
Комментарии
А скоро Гузеева про Барнаул расскажет)))
а кто это?
это с Амика бесноватый комментатор Гранштейн
7.12.2020 09:57
- гость -
у вас доступ только на амик? остальное провайдер блокирует, и поисковики тоже? как же вы живет )
7.12.2020 10:04
- гость -
Так и живём. Интернет алтайский, продукты алтайские, погода сибирская.
А кто это чучело?
Ну да, персонаж явно не вписывает в унылый протокольный формат первого канала.
Как бы не надоели Киркоров с Басковым, они всё-таки профи, а ушлёпок-репер пусть валит на улицу, к горящей помойке, греться... собственно, там и место всем этим мастерам быстрого языка.
7.12.2020 10:53
АБОРИГЕН
На первый с матами в каждой песне не впишут. У них там уже есть один такой, Шнур называется. Но с тем договор, выпускать каждую песню в двух вариантах - с ними и без них.
баста тоже все по матам, однако вот он уже на первом и судит конкурс и банк открытие реклама тоже вакуленко)))
зять не ***взять , я зять.
Моренштерн? Что это еще за "утренняя звезда"?