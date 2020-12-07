Российский рэпер Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся" на Первом канале. Об этом рассказала ведущая программы Лариса Гузеева.

На видео, которое Гузеева опубликовала в Instagram, видно, что рэпер стоит на сцене в рубашке и галстуке. Сначала он танцует, а потом начинает подтягивать штаны и причесываться, пока девушка рядом с ним поет "Когда часы 12 бьют". Зачем Моргенштерн пришел на эфир, пока неизвестно.

Ранее директор рэпера допустил его участие в "Голубом огоньке". По словам представителя Моргенштерна, зрителям надоело смотреть на одинаковых Киркорова и Баскова, и участие молодых музыкантов сможет значительно поднять рейтинги передачи.

Ранее amic.ru писал о том, что Моргенштерн немного не дотянул до тройки лидеров в списке самых популярных музыкантов России.