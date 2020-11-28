Названы самые популярные музыкальные исполнители России

Дуэт Miyagi & Эндшпиль (Miyagi & Andy Panda) возглавил рейтинг наиболее популярных исполнителей в российской музыке, сообщает газета "Культура".

Всего в одной ступени от первого места расположился переболевший коронавирусом Элджей. Третью позицию поделили покинувший лейбл Black Star Тимати и взорвавшая интернет новым новогодним клипом группа Little Big.

Совсем немного не дотянули до топ-3 входящая в двадцатку богатейших представителей шоу-бизнеса России Zivert и получивший премию "Женщина года" рэпер Моргенштерн.

Из "старожилов" российской эстрады в рейтинг вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

Критериями послужили популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях, доходы артистов и данные опроса ВЦИОМ.

Ранее amic.ru писал, что Филипп Киркоров похвастался новой покупкой. Он приобрел кроссовки за миллион рублей.