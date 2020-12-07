Житель Новоалтайска устроил стрельбу в пивбаре

Конфликт, вылившийся в стрельбу, произошел в одном из пивных баров Новоалтайска в минувшие выходные. Подробности сообщает пресс-служба алтайского управления Росгвардии.

В ночное время компания мужчин распивала спиртное в баре на улице Космонавтов. Один из них достал травматический пистолет и начал стрелять. Женщина-бармен нажала тревожную кнопку. Посетитель поспешил скрыться, однако на улице его задержали прибывшие на место росгвардейцы. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в полицию, оружие изъяли.

Как уже сообщал amic.ru, на минувших выходных в селе Соузга Республики Алтай депутат местного сельсовета несколько раз выстрелил в свою бывшую жену и ее нового сожителя, после чего предпринял попытку суицида. Пара скончалась, а стрелка госпитализировали с ранением головы.