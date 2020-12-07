Алтайский депутат расстрелял из ружья бывшую жену и ее нового возлюбленного

Двух человек убили в селе Соузга Майминского района Республики Алтай на минувших выходных. По предварительным данным, местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Мужчина произвел не менее десяти выстрелов, а затем несколько раз выстрелил в себя.
Как сообщают в республиканском СУ СКР, пара скончалась на месте, а стрелка доставили в больницу с ранением головы. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
По данным "Новостей Горного Алтая", стрелявший является депутатом сельсовета. Незадолго до убийства он избил нового сожителя экс-супруги, который после этого написал на мужчину заявление в полицию.
Комментарии
Убийство по неосторожности?
Вот так.
Суров алтайский депутат, ох суров...
Единопедрос?
Незадолго до убийства он избил нового сожителя экс-супруги, который после этого написал на мужчину заявление в полицию.
А полиция разумеется не приняла меры для привлечения к наказанию преступника. Почувствовав безнаказанность преступник...
"а затем несколько раз выстрелил в себя"..., "стрелка доставили в больницу с ранением головы".., ну вот и доказательство, что голова у депутатов без мозгов!!!
7.12.2020 10:31
- гость -
Скорее всего, полиция ответила обычной фразой, что вот когда убьют тогда и надо обращаться...
Как-то не раскрыта роль полиции во всём этом. Или всё как обычно, когда убьют, тогда и приходите?
Поди готовился к преступлению много лет: ружье купил, волосы перекрасил, усы отрастил. На суде заявит, а я волосы то 15 лет назад перекрасил и ружье 20 лет назад куплено отдыхайте. Сейчас же копирайтеров везде готовят.
7.12.2020 10:40
АБОРИГЕН
Ты хоть раз в жизни кого-то любил? Или у тебя, как у всех троллей в интернете, самая красивая в городе жена, куча детей, машина, квартира и счет на 3 миллиона в банке?
СМИ чётко реализуют задачу разжигания ненависти к власти. Вот при чём здесь, что он депутат? Тем более сельсовета. Этот статус по сути "никто и звать никак". Но акцентировано именно, что депутат. И вот уже то ли подсвистток из хохломайдании, то ли местный школопёр 10.31 возбудился. Удивительно, что мало.
Ты хоть раз в жизни кого-то любил?
Хотите сказать, что этот вот депутат кого то любил, кроме себя?..
7.12.2020 10:55
- гость -
Это всё что угодно, но не любовь, дурачок. Плохое воспитание, психическое заболевание, алкоголизм и прочее. Любишь? Отпусти.
7.12.2020 11:04
- гость -
А причем тут СМИ? Сама власть разжигает ненависть людей к себе! Почему народ должен уважать власть, которая не уважает свой народ?
7.12.2020 11:04
- гость -
раньше мандат выдавали только достойным людям, им не то что стрелять, им налево ходить запрещено было
вот тебе и власть
СМИ чётко реализуют задачу разжигания ненависти к власти. Вот при чём здесь, что он депутат?
Хорошо. Вот вам заголовок новости...
"Лжебанкир похитил 120 тысяч рублей у электросварщика из Алтайского края"
Вот при чём здесь электросварщик? Ваши варианты? Разжигание ненависти к электросварщикам?
7.12.2020 11:23
АБОРИГЕН
Это всё что угодно, но не любовь, дурачок. Плохое воспитание, психическое заболевание, алкоголизм и прочее. Любишь? Отпусти.
Текст хорошо читал? Увел жену у мужика и поплатился. Насчет "отпусти" не всегда и не у всех получается.
7.12.2020 11:27
- гость -
Почему лже? Может это банкир и был. Кому, как не им, досконально знать банковскую систему.
7.12.2020 11:27
- гость -
При чем здесь электросварщик?На лицо разжигание ненависти к лжебанкирам.
7.12.2020 11:31
- гость -
Вот и прочти ещё раз, только теперь попытайся понять смысл прочитанного. Она что, корова чтобы её уводить? У многих, в том числе у этого дурака, в голове мусор в виде патриархата, религии и прочего шлака. И когда такие ПОЦиенты пытаются жить по этому мусору в реальной жизни, получается то, что получается.
7.12.2020 11:52
АБОРИГЕН
Она что, корова чтобы её уводить?
Бабу легко увести. Ты, похоже, никогда этого даже не пробовал.
7.12.2020 12:04
- гость -
Ты похоже просто деревенский дурачок или городской фрик, лечишь тут мне про любовь, любитель за верёвочку водить.
а может это он ее бросил...да потом передумал, а она уже с другим!
7.12.2020 12:13
АБОРИГЕН
Сдался ты мне, лечить тебя, импотента-урбаниста. Если у тебя бабы - коровы, то понятно, кому ты симпатизируешь.