Алтайский депутат расстрелял из ружья бывшую жену и ее нового возлюбленного

Двух человек убили в селе Соузга Майминского района Республики Алтай на минувших выходных. По предварительным данным, местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Мужчина произвел не менее десяти выстрелов, а затем несколько раз выстрелил в себя.

Как сообщают в республиканском СУ СКР, пара скончалась на месте, а стрелка доставили в больницу с ранением головы. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

По данным "Новостей Горного Алтая", стрелявший является депутатом сельсовета. Незадолго до убийства он избил нового сожителя экс-супруги, который после этого написал на мужчину заявление в полицию.