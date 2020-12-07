Житель алтайского села незаконно вырубил лес почти на 400 тысяч рублей

Незаконную рубку 23 сырорастущих пихт и 16 сосен обнаружили в 25 километрах от села Ивановка. Ущерб составил почти 400 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 59-летнего мужчину. Установлено, что срубленные деревья он увез к себе на пасеку и намеревался продать. Завершить начатое он не успел, так как полицейские установили место хранения лесоматериалов.

"Два трактора, на которых, предположительно, он перевозил лесоматериалы, бензопила, пять металлических тросов и незаконно заготовленная древесина были изъяты", – рассказали в региональном МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее amic.ru писал о том, что 35-летний житель села Бешпельтир Чемальского района Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке 27 сосен.