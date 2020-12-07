РФС подтвердил факт проверки ФК "Динамо-Барнаул" на предмет участия в договорных матчах

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что специалисты организации действительно проверяют игроков и персонал ФК "Динамо-Барнаул" на предмет возможного участия в договорных матчах. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, выложив скрин соответствующего письма.

По словам чиновника, на нынешней неделе он встречается в Москве с коллегами из РФС. Результатами поездки министр обещал поделиться позже.

Как уже сообщал amic.ru, ранее по поручению Перфильева началась проверка информации, распространяющейся в Сети. Согласно ей, ряд футболистов и членов тренерского штаба "Динамо-Барнаул" якобы сделали ставки у букмекеров против своей команды в матчах с челнинским "КамАЗом" и ульяновской "Волгой".

Напомним, согласно регламенту РФС, игрокам и членам тренерских штабов профессиональных команд запрещено играть на тотализаторе.