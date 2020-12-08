Видеоролики с участием Юрия Дудя и Ивана Урганта стали самыми популярными в российском сегменте YouTube в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на менеджера по связям с общественностью "Google Россия" Светлана Анурова.

По ее словам, сегодня пользователями YouTube являются 77% россиян, а в мире число юзеров сервиса достигает двух миллиардов человек.

Первое место в рейтинге занял выпуск шоу "Что было дальше?" с участием Юрия Дудя и Лолиты. Также в тройку лучших попало интервью Алексея Щербакова тому же Дудю и выпуск "Вечернего Урганта", гостем которого стал Моргенштерн.

В топе среди музыкантов оказались Little Big, Клава Кока и Niletto.

Ранее amic.ru писал о том, что в Госдуму планируют внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.