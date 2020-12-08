Глава управления бийского ЖКХ Ксения Потехина ушла в отставку

Начальник управления ЖКХ Бийска Ксения Потехина покинула свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности стал Алексей Борин, до этого занимавший должность замначальника управления и главы отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи.

Как пишет "Бийский рабочий", информация об увольнении Потехиной появилась еще 4 декабря, однако подтвердить ее не могли вплоть до обеда понедельника. По информации издания это связано с тем, что начальника управления пытались уговорить остаться в должности.

Как ранее сообщал amic.ru, на ноябрьском заседании гордумы Бийска мэру Александру Студеникину предложили уйти в отставку. Тогда самым обсуждаемым вопросом сессии стал срыв программы "Городская среда" из-за подрядчика, который не успел благоустроить городские дворы до наступления зимы.