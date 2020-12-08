Пес по кличке Белый предотвратил доставку наркотиков в колонию Алтайского края

Сотрудники ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю задержали мужчину, который пытался передать в колонию наркотики в пакете.

О доставке запрещенных веществ сотрудники колонии узнали заранее и на режимной территории участка задержали подозрительного мужчину с пакетом.

Как рассказали в пресс-службе краевого УФСИН, задержание проходило с участием служебно-разыскной собаки по кличке Белый. Пес учуял запрещенные вещества у задержанного, после чего сотрудники изъяли прозрачный сверток с порошком белого цвета.

Экспертиза показала, что вещество является наркотиком солевой группы, общий вес – 0,45 грамма. 29-летний задержанный признался, что хотел распространять наркотики среди осужденных. Выяснилось, что ранее он уже был судим за незаконное хранение оружия и наркотических веществ.

Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.