Деревянная постройка горит в частном секторе Барнаула

Деревянные надворные постройки загорелись на улице Мамонтова в Барнауле днем 8 декабря.

Видео с места происшествия выложил очевидец в паблике "Инцидент Барнаул". Судя по кадрам, пламенем объято деревянное строение.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседние строения, однако усилиями пожарных подразделений ее удалось устранить.

Люди покинули дома самостоятельно, пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 8 декабря спасатели ликвидировали возгорание в частном двухквартирном доме в Барнауле на улице Заречной.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. В операции задействовали 30 человек и 10 единиц техники. Во время пожара спасатели через окно эвакуировали женщину.