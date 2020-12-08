Песков рассказал, что задумывался о завещании, когда болел COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что во время заболевания коронавирусом у него появлялись мысли о написании завещания.

"Ощущения очень странные от болезни в целом", – приводит цитату из интервью Наиле Аскер-заде РИА Новости.

Напомним, что 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что болен коронавирусом вместе со своей женой Татьяной Навкой. Через несколько недель пресс-секретарь выздоровел и вернулся к работе.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 ноября Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России тревожной. Тогда он обратил внимание на регионы, в которых уже испытывается перегрузка системы здравоохранения, и отметил, что при необходимости субъекты могут вводить локальный локдаун.