В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам

В 2020 году Роструд зафиксировал снижение задолженности по зарплатам, рассказал глава ведомства Михаил Иванков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в этом году не было зафиксировано роста количества нарушений прав работников. "Более того, хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности", – заявил он.

Иванков также указал на то, что в нынешнем году снизилось количество несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями. По его словам, если в 2019 году за 10 месяцев произошло 4078 таких инцидентов, то в 2020-м – 3697.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России. Хуже дела с этим обстоят только в Ивановской области.