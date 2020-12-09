В Алтайском крае возобновили оказание плановой медпомощи

В Алтайском крае с 9 декабря возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Поликлиники снова начнут проводить диспансеризации и профосмотры, сообщают "Вести Алтай".
Как ранее отметил глава министерства Дмитрий Попов, в настоящее время наблюдается снижение респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель на 8% ниже эпидпорога, а по краю – на 19%. При этом свободной остается треть коечного фонда в ковидных госпиталях.
С 9 декабря в стационарах начинают проводить плановые операции и возобновят госпитализацию. Ранее больницы принимали только людей с заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих, и в ситуациях, когда отсутствие помощи угрожало жизни самого пациента.
Комментарии
да ладна?????
я уже думала этого никогда не случится!!
Капец короне.
Только наше правительство додумалось в пандемию закрыть больницы!
Зато ввели самоизоляцию и масочный режим! А самое главное - ШТРАФЫ!!!
И каждый день отчетность.., отчетность и отчетность сколько заразилось и умерло!
Вот и вся сущность нашей власти!
так главное погонщику оленей посчитать
В Кардиоцентре полный развал. Плановой кардиохирургии, наверное , долго не будет.