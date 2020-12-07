В Алтайском крае планируют возобновить плановую медпомощь

Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении оказания плановой медицинской помощи в регионе. Об этом на аппаратном совещании рассказал глава министерства Дмитрий Попов.

По его словам, в настоящее время наблюдается снижение респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель на 8% ниже эпидпорога, а по краю – на 19%.

"В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда, поэтому Минздрав готовит приказы по возобновлению оказания в медучреждениях плановой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В регионе помощь больным коронавирусом продолжают оказывать 28 медицинских учреждений.

Ранее amic.ru писал о том, что количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю снизилось с 1848 до 1641.