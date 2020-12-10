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Рекордные цифры, несмотря на пандемию. Каким стал бюджет Барнаула на 2021 год

, ИА "Амител"
С помощью инфографики показываем, из чего складывается казна и куда направляются средства

Бюджет Барнаула на 2021 год вырос до рекордных значений, несмотря на трудности в экономике, вызванные пандемией. Но и расходы тоже выросли: в следующем году город потратит свыше 16 млрд рублей, большей частью – традиционно – на "социалку". Доходы, к сожалению, будут вновь ниже расходов, но дефицит все же не станет критическим. Каким будет бюджет Барнаула в новом году и куда власти будут тратить деньги, смотрите в инфографике amic.ru, посвященной главному финансовому документу города.

Чтобы увеличить картинку и не пропустить ни одной цифры, кликните на нее.

Бюджет Барнаула на 2021 год депутаты Барнаульской городской думы приняли на прошлой неделе во втором, окончательном чтении. Документ поддержали большинство народных избранников, присутствовавших на заседании. Как и ранее, в новом году бюджет города будет социально направленным. Большая часть расходов (две трети) запланировано потратить на социальную сферу, то есть образование, культуру, спорт и так далее.

"Доходы в бюджет Барнаула на следующий год запланированы в размере 15,517 млрд рублей, расходы – 16,239 млрд рублей, дефицит – 721,8 млн рублей", – сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула Надежда Тиньгаева.

Кстати, между первым и вторым чтениями бюджет города "подрос" на 2 млрд рублей. Произошло это благодаря помощи со стороны краевого бюджета, дополнительных субсидий и субвенций.

Как пояснили в администрации города, значительную часть этих средств направят на организацию бесплатного горячего питания для школьников младших классов, ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, а также на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, стимулирование программ развития жилищного строительства и реализацию программы "Формирование комфортной городской среды".

"При формировании бюджета важно эффективное взаимодействие и диалог между депутатским корпусом и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике. Мы можем видеть, что замечания и дополнения народных избранников находят отражение в главном финансовом документе города", – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.

Расходы бюджета Барнаула в 2021 году:

  • 9,5 млрд рублей – образование;
  • 1,4 млрд рублей – дорожное хозяйство;
  • 739 млн рублей – благоустройство;
  • 551 млн рублей – жилищное хозяйство;
  • 655 млн рублей – социальная политика;
  • 330 млн рублей – физкультура и спорт.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

10.12.2020 08:09
- гость -

Пустые цифры. Реальной работы 0 ... повдоль

10.12.2020 08:14
- гость -

Как можно планировать расходы выше дохода.

10.12.2020 08:15
АБОРИГЕН

Ну да, видно что регион управляется как колония получая большую часть финансирования из метрополии. Ничего нового.

10.12.2020 08:47
- гость -

бизнес загибается, а чиновники жируют на повышение налогов и сборов.
пир во время чумы!

10.12.2020 09:04
- гость -

Судя по истории с расходами на новогоднее оформление бюджет города будет потрачен с выгодой только для кучки лиц.

10.12.2020 09:29
- гость -

Возможно, по налогам будет рост в 2021.
С отменой ЕНВД большинство организаций будут обязаны платить налогов в 3-10 раз больше. Многие не выдержат... С таких потом налогов будет 0.

10.12.2020 09:44
гость

Зарплату напишите на сколько планируете поднять, остальные цифры нам мало, что говорят.

Когда с второго места с конца по размеру заработной платы будем подниматься вверх?, пока только опускаемся, в прошлом году мы кажется были третьими!!!

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