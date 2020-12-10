Бюджет Барнаула на 2021 год вырос до рекордных значений, несмотря на трудности в экономике, вызванные пандемией. Но и расходы тоже выросли: в следующем году город потратит свыше 16 млрд рублей, большей частью – традиционно – на "социалку". Доходы, к сожалению, будут вновь ниже расходов, но дефицит все же не станет критическим. Каким будет бюджет Барнаула в новом году и куда власти будут тратить деньги, смотрите в инфографике amic.ru, посвященной главному финансовому документу города.

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Бюджет Барнаула на 2021 год депутаты Барнаульской городской думы приняли на прошлой неделе во втором, окончательном чтении. Документ поддержали большинство народных избранников, присутствовавших на заседании. Как и ранее, в новом году бюджет города будет социально направленным. Большая часть расходов (две трети) запланировано потратить на социальную сферу, то есть образование, культуру, спорт и так далее.

"Доходы в бюджет Барнаула на следующий год запланированы в размере 15,517 млрд рублей, расходы – 16,239 млрд рублей, дефицит – 721,8 млн рублей", – сообщила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула Надежда Тиньгаева.

Кстати, между первым и вторым чтениями бюджет города "подрос" на 2 млрд рублей. Произошло это благодаря помощи со стороны краевого бюджета, дополнительных субсидий и субвенций.

Как пояснили в администрации города, значительную часть этих средств направят на организацию бесплатного горячего питания для школьников младших классов, ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, а также на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, стимулирование программ развития жилищного строительства и реализацию программы "Формирование комфортной городской среды".

"При формировании бюджета важно эффективное взаимодействие и диалог между депутатским корпусом и комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике. Мы можем видеть, что замечания и дополнения народных избранников находят отражение в главном финансовом документе города", – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.

Расходы бюджета Барнаула в 2021 году: