Больше двух миллионов россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 26 190 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 2 541 199 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве (+5145), второе место занимает Санкт-Петербург (+3761), третье – Московская область (+1372). Алтайский край, в котором выявили 222 случая заражения, находится на 31-м месте по стране.

Из больниц выписали еще 26 266 пациентов, всего переболели 2 007 792 жителя страны.

С подтвержденным COVID-19 умерли еще 559 человек, всего в России зарегистрировано 44 718 летальных исходов.