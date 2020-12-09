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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 28 тысяч

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались 14 пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 222 случаях COVID-19, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки. Общее число заразившихся с начала эпидемии в регионе выросло до 28 132 человек. Выздоровели 24 709 человек (+316 за сутки).

Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 26, Рубцовск – 22, Заринск – 16, Славгород – 12, Калманский, Кулундинский районы – по 6 заболевших, Яровое – 5, Белокуриха, Алейский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Каменский, Первомайский, Петропавловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

За сутки в Алтайском крае скончались еще 14 человек, которым ранее диагностировали ковид. Общее число летальных случаев достигло 1234.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 489 пациентов, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1747 коек.

Как уже сообщал amic.ru, с 9 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Поликлиники снова начинают проводить диспансеризации и профосмотры.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.12.2020 12:25
- гость -

14, 14, 14, 14, 14, 12, 14
статистика смертей с ковидом в АК за последние 7 дней

9.12.2020 12:25
- гость -

Отрицающим маски, немцам верим?

В научном журнале PNAS вышло исследование эффективности масок по предотвращению распространения инфекции SARS-CoV-2. Исследование проводилось в Германии, где разные города вводили масочный режим не одновременно.

Сравнивая динамику появления новых случаев COVID в городах, где уже ввели обязательное ношение масок, и в городах, где их ввести на тот момент еще не успели, авторы посчитали, что в среднем такие требования приводили к уменьшению числа новых заражений вирусом на 45% (в течение 20 дней с момента введения правил).

Авторы отмечают, что с учетом крайне низкой стоимости такого вмешательства по сравнению с другими эпидемиологическими мерами маски проявили себя крайне эффективно.

Ссылку не пропускает, но неверующие могут проверить сами

9.12.2020 12:27
- местный -

немцы дураки, маски что забор для комаров

9.12.2020 12:28
гость

Количество зараженных тоже рисует один и тот же человек - это легко любой математик подтвердит. Когда надо случаное число выдавать длительно - будут замечательные совпадения!

9.12.2020 12:33
- гость -

9.12.2020 12:25
- гость -

Да задолбали вы со своими масками! Носите на здоровье! хоть по две сразу! Кто ж вас ограничивает в ношении намордника, что вы их постоянно рекламируете?

9.12.2020 12:38
- гость -

14, 14, 14, 14, 14, 12, 14
статистика смертей с ковидом в АК за последние 7 дней

и как только при этом получается ~2000 за месяц...

9.12.2020 12:40
Гы

Гыыыы... "Психологи считают, что причина деструктивного поведения "антимасочников" кроется в изначальном психологическом укладе личности. Для них это обычная форма социального протеста. Они привыкли постоянно сопротивляться реальности, какой бы она ни была. Это их способ существования. Им необходимо с чем-то бороться"

9.12.2020 12:53
- гость -

9.12.2020 12:40
Гы

"Для них это обычная форма социального протеста" - нет, они просто адекватные и думающие

9.12.2020 12:54
- гость -

9.12.2020 12:40
Гы
Им необходимо с чем-то бороться.

Это громко сказано. Обыкновенная форма энергетической подпитки от окружающих - надеть на себя что-то необычное, как делают это женщины, или наоборот не надеть.

9.12.2020 12:57
- гость -

9.12.2020 12:40
Гы

Ну это вам хорошо! Рабская психология на генетическом уровне осталась, безропотное подчинение барину- это ваше!
ну не всем так везет...

9.12.2020 13:07
Гость

Неужели до сих пор кто то спорит насчет масок. Удивительно, надеюсь тролли просто

9.12.2020 13:10
- гость -

9.12.2020 12:40
Гы
Ну это вам хорошо! Рабская психология на генетическом уровне осталась, безропотное подчинение барину- это ваше!
ну не всем так везет...

Кипит гнев народный в Интернете. Клянут граждане российские власть антинародную. Везде такая картина. И в ВК, мордокниге, твиттере... Да вообще на всех ресурсах, где нет цензуры кремлёвской.

Говорят люди в открытую, что живут плохо, бедно и беспросветно! Что достал их тиран кремлёвский и давно пора ему уйти. Вот она картина правдивая жизни российской. Не то, что в телевизоре.

9.12.2020 13:29
- гость -

9.12.2020 13:10
- гость -

Езжайте в социалистическую Швецию. Там сейчас всё закрыли кроме магазинов. И обязали народ носить маски. Можно еще в Париж, где каждые выходные сжигают по 20 магазинов и несчетное количество машин. Или в Берлин, где маски нужно носить на улицах, а если не будет, то сами знаете, что.

9.12.2020 13:31
- гость -

9.12.2020 12:40
Гы

Психологи правы. Это психически неустойчивые люди, им всегда что-то не так, из серии "А Баба-Яга против".

9.12.2020 13:37
- гость -

Большинство носит маски, так почему больных все больше и больше? Маски же защищают!!! Или все же вирус плевал на маски? Я не ношу и не собираюсь носить маску, но в тоже время, отношусь спокойно к тем кто носит.

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