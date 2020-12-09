Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 28 тысяч

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 222 случаях COVID-19, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки. Общее число заразившихся с начала эпидемии в регионе выросло до 28 132 человек. Выздоровели 24 709 человек (+316 за сутки).

Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 26, Рубцовск – 22, Заринск – 16, Славгород – 12, Калманский, Кулундинский районы – по 6 заболевших, Яровое – 5, Белокуриха, Алейский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Каменский, Первомайский, Петропавловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

За сутки в Алтайском крае скончались еще 14 человек, которым ранее диагностировали ковид. Общее число летальных случаев достигло 1234.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 489 пациентов, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1747 коек.

Как уже сообщал amic.ru, с 9 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Поликлиники снова начинают проводить диспансеризации и профосмотры.