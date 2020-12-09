По результатам опроса исследовательского холдинга "Ромир", четверть россиян считают старшее поколение обузой для молодых жителей страны.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, больше 40% респондентов в возрасте от 55 лет частично согласны с вышеупомянутым утверждением. При этом лишь 17% россиян моложе 55 лет посчитали пожилых людей в той или иной степени обузой.

Полностью согласны с данным утверждением только 8% жителей страны, а более трети опрошенных заявили, что не поддерживают подобный тезис.

Как ранее сообщил amic.ru, 37% россиян рассчитывают получить премию на работе к Новому году. При этом в 2019-м дополнительные деньги выдали только 28% жителей страны.