Более трети россиян надеются получить новогоднюю премию

Получить премию на работе к Новому году рассчитают 37% россиян. При этом в 2019-м дополнительные деньги выдали только 28% жителей страны.

Как пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру", более 60% трудоустроенных респондентов получили новогоднюю премию менее 15 тысяч рублей, при этом каждому третьему из них выдали до 5 тысяч рублей. Премию от 15 до 50 тысяч рублей получили 16% опрошенных, а больше – только 7%. Недовольны размером поощрения остались 40% жителей страны.

В этом году треть участников планируют потратить эти деньги на подарки или отложить. Еще 11% респондентов хотят вложить дополнительные средства в отдых и в развлечения, а еще 10% потратят их на новогодний стол.