Путин считает недопустимым нехватку денег у россиян на еду

Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание.

"Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", – цитирует главу государства ТАСС.

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