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Путин считает недопустимым нехватку денег у россиян на еду

, ИА "Амител"
Президент вспомнил времена дефицита в СССР
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание. 

"Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", – цитирует главу государства ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что четверть россиян считают старшее поколение обузой для молодых жителей страны.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.12.2020 00:28
acdc

Ну здесь выбирайте сами. Либо на еду, либо на коммуналку и ипотеку.На всё конечно не хватит.Так что тратьте смело на еду. А проживёте и на даче круглый год. Снег топите на воду. Но костры во дворе- не жгите, запрещено теперь.

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