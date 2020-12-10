Турция отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, так как препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике. Об этом заявил глава республиканского Минздрава Фахреттин Коджа.
"Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов", – цитирует чиновника РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал это решение.
"Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина", – сказал он.
Ранее amic.ru писал о том, что шесть человек погибли во время испытания вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer.
Комментарии
"АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Турция начинает токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду на пресс-​конференции в Анкаре министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике - прим. ТАСС). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет", - заявил глава Минздрава республики.
Таким образом Коджа опроверг появившуюся в среду информацию газеты Haberturk которая со ссылкой на министра сообщила об отказе Анкары от поставок российской вакцины."
Завтра напишут, что будет закупать.
Правильное решение. Какой смысл покупать кота в мешке?
Амик, зачем публиковать фейк? Его давно опровергли другие издания. Вы спите еще?
Турки видать быстро поняли что производител кагоцела очередной фуфломицин зафигачил.
Вот почему мы отказались от помидоров.
А вот это действительно интересно
@ #МОНТЯН: Потеснись, «русский мир» — османы идут @
Усатое чучело не может понять в чем суть отказа. Чучело, тебе говорят не про эффективность вакцины, а про то что она разработана с нарушением международно установленных норм, правил и регламентов. Все понимают что это на самом деле. Это пиар акция Путина о том как все хорошо в "стране советской", как тут всё цветёт и колоситься, как в очередной раз мы всех обогнали. Твой престарелый хозяин почему-то решил что международные нормы не для него, оказывая давления на разработчиков. Вот теперь хлебайте результаты своего "творчества" сами.