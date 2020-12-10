Турция отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, так как препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике. Об этом заявил глава республиканского Минздрава Фахреттин Коджа.

"Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов", – цитирует чиновника РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал это решение.

"Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина", – сказал он.

Ранее amic.ru писал о том, что шесть человек погибли во время испытания вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer.